



Церемония вручения премии состоится 5 декабря в столичном Президент-отеле.

Награду получат компании, работающих в различных сегментах рынка: производство продуктов питания, легкая промышленность, оптовая и розничная торговля, строительство и ремонт, мебель и бытовая техника, общественное питание, индустрия развлечений и др.

«Сегодня непросто работать в реальном секторе экономики, в условиях растущей конкуренции и рынка. Поэтому очень важно поощрять и стимулировать отечественного производителя, находить лидеров и демонстрировать их достижения, – сказал председатель оргкомитета премии, руководитель Ассоциации малого и среднего предпринимательства Сергей Балыкин. - В наше время уже недостаточно произвести качественный товар, нужно его еще и грамотно продать. Необходимы нестандартные маркетинговые ходы, точное знание запросов потребителя, способность видеть новые векторы развития, верить в себя, в свой успех».

Лауреаты премии получат право обозначать свои товары специальным знаком, который представляет собой ромб красного цвета, стилизованный под элементы белорусского орнамента. Использование в знаке народной символики позволяет визуально подчеркнуть белорусское происхождение товара, ставшего на основных рынках нашей страны синонимом качественного продукта.

Ежегодная республиканская премия «Лидер потребительского рынка» учреждена группой компаний «Медиа партнер», успешно работающей в Республике Беларусь более десяти лет, при поддержке Ассоциации малого и среднего предпринимательства, бизнес-ассоциаций, СМИ.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 50 предприятий станут лауреатами премии "Лидер потребительского рынка-2018" Церемония вручения премии состоится 5 декабря в столичном Президент-отеле.

В 2018 году премия будет вручена в четвертый раз.