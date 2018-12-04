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Доход в 98 тысяч долларов задекларировал житель Брестского района. Ему насчитали налог почти в 13 тысяч

05.12.2018 13:54 — Разное | Tut.by  
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Житель Брестского района задекларировал доход за прошлый год в размере 209 тысяч рублей (около 98,2 тысячи долларов). Эти средства он получил из-за границы. Об этом FINANCE.TUT.BY сообщила заместитель начальника ИМНС по Брестскому району.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Сумма уплаченного подоходного налога жителем Брестского района составила почти 27,2 тысячи рублей (около 12,8 тысячи долларов).

Напомним, в Минске самый большой доход за 2017 год задекларировал житель Центрального района — 58 миллионов 862 тысячи 179 рублей, сообщали ранее в ИМНС по Минску. Ему же принадлежит и наибольший подоходный налог 7 миллионов 30 тысяч 215 рублей.

Житель Ганцевичского района задекларировал доход за прошлый год в размере 576,2 тысячи рублей (около 298 тысяч долларов по средневзвешенному курсу Нацбанка за 2017 год). Эти деньги он получил из-за границы по договорам за оказание юридических услуг. ОН уплатил подоходный налог в 74 900 рублей (около 38,7 тысячи долларов).

Житель Витебской области задекларировал доход за прошлый год в размере 1,4 миллиона рублей (около 713 тысяч долларов). Эти деньги он получил от возмездного отчуждения нежилого здания — продажи, мены или ренты. Рекордсмену по годовому доходу среди жителей Витебской области нужно заплатить налог в 138,6 тысячи рублей (почти 70,6 тысячи долларов).

Программист из Гомеля уплатил подоходный налог в 59 407 рублей. За год он заработал почти полмиллиона рублей. Известно, что эти деньги гражданин получил от организации, расположенной в Сингапуре, в виде денежных переводов за оказанные услуги по IT-разработкам.

Житель Пинска задекларировал доход за прошлый год в размере 1 миллиона 457,7 тысячи рублей (почти 754 тысячи долларов по средневзвешенному курсу Нацбанка за 2017 год). Эти деньги он получил за границей.

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Житель Брестского района задекларировал доход за прошлый год в размере 209 тысяч рублей. Эти средства он получил из-за границы.
 
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