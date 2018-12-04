«Большой вопрос, доживешь ли до пенсии». Хотят ли самозанятые и ремесленники делать взносы в ФСЗН

Самозанятым белорусам собираются разрешить делать отчисления в ФСЗН. Сейчас они не могут вносить платежи в фонд. Платить или не платить каждый самозанятый сможет решать самостоятельно — уплату взносов хотят сделать добровольной. К слову, у ремесленников уже есть такая возможность , однако воспользовались ей немногие. FINANCE.TUT.BY узнал, что думают по поводу добровольных страховых взносов самозанятые и почему ремесленники не торопятся позаботиться о своей пенсии.



Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Сегодня в Беларуси существуют два вида социального страхования: обязательное и добровольное. Под обязательное попадают все, кто работает по трудовым договорам, ипэшники и другие. Добровольно платить взносы в ФСЗН имеют право творческие работники, ремесленники, люди, занимающиеся агроэкотуризмом, и те, кто работает за границей. Тех, кто работает на условиях самозанятости без регистрации ИП, в этом списке пока нет. К примеру, кондитер, работающий на дому, не может вносить платежи в ФСЗН. А без минимального стажа, который с 2025 года будет составлять 20 лет, им придется рассчитывать только на социальную пенсию, которая сейчас составляет 107 рублей. При этом она назначается мужчинам в 65 лет, а женщинам — в 60 лет.

Мастер по изготовлению брошей: «Пенсионный возраст меняется, поэтому подстрахуюсь»

Алеся Войткевич делает маленькие игрушки-броши своими руками. Уже 5 лет девушка оформлена как ремесленник, платит сбор — одну базовую в год (24,5 рубля). Все это время Алеся не платила взносы в ФСЗН. Оказалось, не знала, что можно.



— Думала, с этим проблема, — говорит девушка. — Чтобы делать отчисления, нужно оформлять юрлицо или ИП, а это совершенно другие налоги, цены на то, чтобы участвовать в выставках. Ведь если ремесленник настоящий, то есть делает все своими руками, невозможно изготовить и напродавать столько товара, чтобы покрыть все расходы, отчисления.

Трудовой стаж у Алеси 18 лет, то есть на пенсию по возрасту она себе еще не заработала.

— Последнее мое место работы — магазин бытовой техники и электроники. Я была заведующей. Потом позволила себе сделать перерыв 5 лет. Все это время работаю ремесленником. Естественно, любой адекватный человек задумывается о стаже, пенсии, каких-либо социальных гарантиях. Социальная пенсия очень маленькая. Хотелось бы дотянуть хотя бы до минимальной трудовой, — поясняет девушка. — Мы с мужем собирались со следующего года идти в частную компанию, которая занимается пенсионным страхованием, чтобы делать отчисления себе на пенсию.

По словам Алеси, теперь она, скорее всего, будет платить взносы и в ФСЗН, и в страховую компанию.

— Пенсионный возраст постоянно меняется, критерии начисления пенсии тоже. Поэтому лучше я подстрахуюсь, — говорит девушка.

Визажист: «Большой вопрос, доживешь ли ты до пенсии»

Садаф Володько — визажист. Этот вид деятельности не требует оформления ИП. Чтобы заниматься таким делом, нужно всего лишь написать заявление в налоговую и раз в месяц платить единый налог для физических лиц.





— Я плачу единый налог. Он составлял 93 рубля в месяц за мой вид деятельности, — рассказывает девушка. — Но было повышение, поэтому сейчас около 100 рублей нужно платить.

Делать отчисления в ФСЗН самозанятые пока не могут. Садаф по этому поводу совсем не расстраивается.

— У меня пока нет необходимости делать самой отчисления в ФСЗН. Визажист — это у меня не основной вид деятельности. Есть еще одна работа, где работодатель делает за меня отчисления в ФСЗН, — поясняет девушка. — Но если бы я не работала по найму, если бы это была единственная работа, то да, я бы хотела иметь возможность делать отчисления в ФСЗН.

По словам молодого визажиста, она подумывала, чтобы оставить основную работу и начать зарабатывать визажем.

— Я бы ушла, но на тот момент, когда я решала, уходить ли полностью в профессию визажиста, перевесило остаться. Тогда начались эти разговоры про списки тунеядцев. И я решила остаться, чтобы ненароком не попасть в тунеядцы.

Как рассказывает Садаф, она не задумывалась о том, чтобы обратиться в частную страховую компанию и делать пенсионные накопления там.

— Тут еще большой вопрос, доживешь ли ты до пенсии, в свете последнего повышения пенсионного возраста, — шутит девушка. — А если его еще увеличат, это неизвестно.

Трудовой стаж у Садаф пока только около 6 лет. Но она совсем молода, поэтому успеет наработать на трудовую пенсию.

Мастер по текстильным куклам: «Думаю, к моему выходу на заслуженный отдых пенсии будут совсем копеечные»

Ремесленнику Руслане Солонинко идея с добровольными взносами в ФСЗН очень нравится как в отношении ремесленников, так и самозанятых.



— А почему нет? Это замечательная идея. Главное, чтобы это было добровольно. Я знаю многих ремесленников, у которых вопрос именно так и стоял: «А что будет с моей пенсией?» — рассказывает Руслана. — Что с ней будет, конечно, сложно представить ввиду экономической нестабильности. Но это хоть какая-то иллюзия защищенности. А то все эти самозанятые совсем висели в воздухе.

Сама Руслана отчислений в ФСЗН не делает. С частными страховыми тоже связываться пока не хочет.

— Ремесленником я числюсь уже 10 лет с небольшими перерывами. То есть все это время взносов в ФСЗН я не делала. Не считая пары периодов на полгода, когда я устраивалась на работу, — говорит девушка. — Когда я работала, как-то не задумывалась. Просто каждый месяц незаметно для меня деньги уходили в ФСЗН. И когда я стала ремесленником, сперва волновалась, что этого не происходит. Даже думала куда-то идти устраиваться, чтобы эти отчисления все же поступали. Но не случилось. Некоторые мои знакомые так делали. Это не была какая-то полноценная работа, а для того, чтобы поступления в ФСЗН были. Но я не считаю, что это все нас спасет ближе к пенсии. К частным страховым компаниям у меня тоже доверия нет. Не думаю, что к моей старости это сработает. Пока экономическая ситуация в стране не изменилась, думаю, к моему выходу на заслуженный отдых пенсии будут совсем копеечные.

Несмотря на недоверие к ФСЗН и частным страховым компаниям, Руслана все-таки настаивает на том, чтобы возможность отчислений была.

— Мое мнение: пускай лучше будет, чем нет. Хорошо, если это будет добровольно. Потому что, к примеру, далеко не каждый ремесленник у нас может заработать и сделать отчисление. Если ты делаешь что-то на наш рынок, а не куда-то в Европу, много денег не получишь. Потому что для наших людей все дорого. В других странах эксклюзивное изделие стоит и 100 долларов — это недорого, а для наших людей и 50 дорого.

Сама Руслана делает брошки, занимается шитьем текстильных кукол, керамической флористикой и другими видами рукоделия.

Швея: «Мне кажется, что 35% отчислений для ремесленника — это очень много»

Марина Бегункова тоже зарегистрирована как ремесленник. Девушка шьет интересные подушки, конверты для младенцев, забавные игрушки и симпатичные интерьерные штучки.



Марина, как и остальные, отчислений в ФСЗН не делает.

— Я уже три года ремесленник. Когда я становилась на учет, мне поясняли, что, если я буду только ремесленником, если у меня не будет основного места работы, то я на добровольной основе могу делать отчисления в ФСЗН. И они составят 35% от годовой суммы, которую я буду зарабатывать, — рассказывает Марина. — К примеру, я пишу, что в год получаю 500 рублей, значит, 175 отчисляю в ФСЗН. Но я решила этого не делать.

Девушка предпочитает откладывать какую-то часть денег на будущее или отправлять в банк.

— Во-первых, мне кажется, что 35% отчислять — это очень много. Ремесленники и так не очень большие суммы получают. Во-вторых, сроки пенсии отодвигаются. Я, к сожалению, не знаю, доживу я до нее или нет. Может, сроки до такой степени отодвинутся, что она мне просто не понадобится, — рассуждает девушка. — Я сегодня столкнулась с этим. У меня мама должна была уже уйти на пенсию, но срок отодвинули. Для нее это целая трагедия. Мне сейчас 32. Возможно, к тому времени, когда я буду выходить на пенсию, пенсионный возраст поднимут еще.

На данный момент у Марины 11 лет трудового стажа. Она говорит, что «еще успеет добить до нужного количества лет, чтобы получить трудовую пенсию».

— Но это хорошая инициатива, что у нас и у самозанятых будет возможность делать взносы в ФСЗН. Но у ремесленников есть с этим проблема. Мы имеем право зарабатывать в год только определенную сумму денег без обложения налогом. Она не должна превышать больше чем в 100 раз ремесленнический сбор, то есть одну базовую. Если заработал больше, то должен доплатить 10% от суммы превышения, — говорит Марина. — Вот если бы этот лимит увеличили, а процент отчислений в ФСЗН снизили, думаю, большее количество ремесленников стало бы делать туда взносы. 15−20% куда ни шло. Но 35% — это слишком большая сумма. Не любой человек отдаст такой процент своего и так небольшого заработка.

Сборщик мебели: «Самый надежный банк — под матрасом, так что буду копить по старинке»

Юрий Широкий занимается сборкой мебели. Он относится к самозанятым и платит единый налог для физлиц. Для его вида занятости он составляет 33 рубля в месяц. Юрий говорит, что уже слышал о том, что самозанятым разрешат отчислять деньги в ФСЗН.

— Если честно, я не испытываю особой радости от этого. У меня вообще нет никаких эмоций по этому поводу, — говорит мужчина. — На трудовую пенсию я себе уже заработал, у меня 21 год стажа, работал в автомастерской. Что-то куда-то перечислять добровольно — плохая идея. Во-первых, везде пишут, что в ФСЗН уже образовалась огромная дыра. Кто даст гарантию, что я вообще получу какую-то пенсию? Во-вторых, я не так много зарабатываю, чтобы часть денег отдавать. Даже если для самозанятых сделают минимальный взнос не 35% от дохода, как для ремесленников. Как говорил мой дед, самый надежный банк — под матрасом. Так что я буду копить по старинке. Без процентов, зато надежно.

Частным страховым компаниям Юрий тоже не доверяет. Говорит, что «нет никакой гарантии, что с ними через 20 лет что-то не случится».

— Единственное, вероятно, я открыл бы счет в банке за границей. Слышал, что скоро это беспрепятственно можно будет сделать, — рассказывает Юрий. — Мне кажется, там экономика в любом случае стабильнее нашей, значит, больше вероятности, что с накоплениями ничего не произойдет.