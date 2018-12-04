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Ирландец не включил авиарежим в самолете и получил счет на 300 долларов

05.12.2018 14:08 — Разное | Tut.by  
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Пассажир забыл включить на смартфоне авиарежим во время полета и получил счет на 300 долларов, пишет The Irish Times. В такой ситуации могут оказаться и другие абоненты, которые не отключают смартфоны на самолетах и кораблях.


Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: NordWood Themes / unsplash.com

Мужчина, имя которого не раскрывается, летел из Ирландии в США на борту авиакомпании Aer Lingus. Он не использовал смартфон в полете, включенное устройство лежало в отделении для ручной клади. Спустя несколько недель мобильный оператор AT&T прислал счет почти на 300 долларов.

Это произошло из-за атенны на самолете, которая обеспечивает пассажиров Wi-Fi в дороге. Она работает и как базовая станция мобильной связи. Смартфон невезучего ирландца подключился к ее сети и оказался в роуминге. Скорее всего, затем гаджет что-то автоматически загрузил — и его владелец ушел в долг.

Авиакомпания отказалась компенсировать потраченную сумму, так как пассажир проигнорировал инструкции — ведь перед каждым рейсом стюардессы просят перевести смартфоны в авиарежим.

Это может произойти не только с пассажирами самолетов в небе, но и с пассажирами кораблей в открытое море. Похожий случай произошел в 2016 году, когда один из пассажиров парома между Англией и Францией получил счет на 590 долларов от оператора O2.

 
 
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Телефон пассажира подключился к антенне самолета и находился за пределами безлимитного международного роуминга.
 
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