В Минске создали антипремию для чиновников









"Мы хотим защищать права человека не только с помощью показа фильмов и обсуждений, но и действием, отмечая (помечая) медалью "за выдающиеся заслуги в области прав человека" отдельные органы, структуры, инициативы или их представителей", — говорят организаторы.





заявку, в которой будут указаны следующие позиции: Гражданам предлагается податьв которой будут указаны следующие позиции:





1. государственный орган, ведомство или предприятие;





2. конкретный факт нарушения прав





3. описание "заслуги" номинанта и ссылка на публикацию в СМИ о действии/бездействии, чтобы можно было проверить этот факт.





Организаторы планируют не заклеймить позором чиновников, а тонко высмеять их.





Представителей ведомств, отмеченных антипремией, пригласят на вручение медали во время закрытия фестиваля (16 декабря в 15.00, кинотеатр "Мир").