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В Минске создали антипремию для чиновников

05.12.2018 13:43 — Разное | Партизан  
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Международный фестиваль документального кино Watch Docs Belarus и телеканал "Город для горожан" создают антипремию для чиновников. Она будет называться "WATCH DOCS пометил".



"Мы хотим защищать права человека не только с помощью показа фильмов и обсуждений, но и действием, отмечая (помечая) медалью "за выдающиеся заслуги в области прав человека" отдельные органы, структуры, инициативы или их представителей", — говорят организаторы.

Гражданам предлагается подать заявку, в которой будут указаны следующие позиции:

1. государственный орган, ведомство или предприятие;

2. конкретный факт нарушения прав

3. описание "заслуги" номинанта и ссылка на публикацию в СМИ о действии/бездействии, чтобы можно было проверить этот факт.

Организаторы планируют не заклеймить позором чиновников, а тонко высмеять их. 

Представителей ведомств, отмеченных антипремией, пригласят на вручение медали во время закрытия фестиваля (16 декабря в 15.00, кинотеатр "Мир").

 
 
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Международный фестиваль документального кино Watch Docs Belarus и телеканал "Город для горожан" создают антипремию для чиновников. Она будет называться "WATCH DOCS пометил".
 
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