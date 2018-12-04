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Словакия выслала российского дипломата - оказался шпионом
Власти Словакии выслали из страны российского дипломата, заподозрив его в шпионаже.
Об этом заявил премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини, передает Reuters.
22 ноября дипломату, чье имя не называется, объявили, что ему необходимо покинуть территорию страны. В течение 48 часов он выполнил это требование.
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Власти Словакии выслали из страны российского дипломата, заподозрив его в шпионаже.
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