СМС о судебном иске редактор издания Оксана Колб получила утром 5 декабря из суда Советского района. Как передает пресс-служба БАЖ,о судебном иске редактор издания Оксана Колб получила утром 5 декабря из суда Советского района.





В сообщении говорится, что Зайдес подал иск в защиту "чести, достоинства и деловой репутации, взыскании компенсации морального вреда". Представителей редакции вызывают в суд на 17 декабря.





Сам иск направлен почтой, получить его редакция должна в течение пяти дней.









Напомним, ранее "Новы час" выиграл суд у бизнесмена Аркадия Израилевича по делу ресторана "Поедем поедим" около Куропат.





Издание назвало Израилевича основным бенефициаром увеселительного заведения, расположенного возле места массовых расстрелов.





Зайдес является владельцем этого ресторана — по крайней мере, номинально.





видео: Sputnik Беларусь