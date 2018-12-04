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На "Новы час" снова подали в суд - теперь Зайдес

05.12.2018 13:20 — Разное | Партизан  
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На газету "Новы час" подал в суд бизнесмен Леонид Зайдес.

Как передает пресс-служба БАЖ, СМС о судебном иске редактор издания Оксана Колб получила утром 5 декабря из суда Советского района.

В сообщении говорится, что Зайдес подал иск в защиту "чести, достоинства и деловой репутации, взыскании компенсации морального вреда". Представителей редакции вызывают в суд на 17 декабря.

Сам иск направлен почтой, получить его редакция должна в течение пяти дней.


Напомним, ранее "Новы час" выиграл суд у бизнесмена Аркадия Израилевича по делу ресторана "Поедем поедим" около Куропат. 

Издание назвало Израилевича основным бенефициаром увеселительного заведения, расположенного возле места массовых расстрелов.

Зайдес является владельцем этого ресторана — по крайней мере, номинально.

видео: Sputnik Беларусь

 
 
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На газету "Новы час" подал в суд бизнесмен Леонид Зайдес.
 
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