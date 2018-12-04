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На "Новы час" снова подали в суд - теперь Зайдес
На газету "Новы час" подал в суд бизнесмен Леонид Зайдес.
Как передает пресс-служба БАЖ,
В сообщении говорится, что Зайдес подал иск в защиту "чести, достоинства и деловой репутации, взыскании компенсации морального вреда". Представителей редакции вызывают в суд на 17 декабря.
Сам иск направлен почтой, получить его редакция должна в течение пяти дней.
Напомним, ранее "Новы час" выиграл суд у бизнесмена Аркадия Израилевича по делу ресторана "Поедем поедим" около Куропат.
Издание назвало Израилевича основным бенефициаром увеселительного заведения, расположенного возле места массовых расстрелов.
Зайдес является владельцем этого ресторана — по крайней мере, номинально.
видео: Sputnik Беларусь
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На газету "Новы час" подал в суд бизнесмен Леонид Зайдес.
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