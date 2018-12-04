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Зайдес подал в суд на «Новы час»

05.12.2018 14:16 — Разное | БДГ  
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Совладелец ресторана «Поедим поедим» около урочища Куропаты, где захоронены жертвы сталинских репрессий», Леонид Зайдес подал в суд на газету «Новы час».

В иске Зайдес просит защитить его честь, достоинство и деловую репутацию, а также взыскать с газеты компенсацию морального вреда. Сумма иска пока неизвестна.

Об обращении в суд бизнесмена стало известно после получения главным редактором газеты «Новы час» Оксаной Колб SMS-сообщения из суда Советского района Минска, в котором ее пригласили на предварительное заседание 17 декабря, сообщает пресс-служба БАЖ.

«Новы час» публиковал серию материалов журналиста Дениса Ивашина о том, кому принадлежит ресторан «Поедем, поедим». Ивашин приглашения в суд пока не получал.

В суд на «Новы час» подавал еще один бизнесмен, который стал широко известен после многочисленных скандалов, связанных со строительством в Куропатах ресторана «Поедем поедим», Аркадий Израилевич. Он также требовал защитить его репутацию и выставлял иск в 40 тысяч рублей, но суд проиграл.

«Добавляет ли оптимизма положительный опыт таких дел в суде? Скорее нет, ведь в нашей стране может быть все, что угодно. Эти люди не могут успокоиться, что однажды мы их победили. Что ж, будем дальше бороться », - прокомментировала иск Оксана Колб.

Уже более полугода активисты несут около ресторана «Поедим поедим» «куропатскую вахту», рассказывая потенциальным посетителям заведения о том, что оно стоит в зоне массовых расстрелов времен сталинских репрессий.

 
Теги: Минск
 
 
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Совладелец ресторана «Поедим поедим» около урочища Куропаты, где захоронены жертвы сталинских репрессий», Леонид Зайдес подал в суд на газету «Новы час».
 
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