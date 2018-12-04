Подведены итоги областного этапа республиканского конкурса «ТехноЁлка».

В номинации «Символ 2019 года» 1-е место завоевал Александр Тихончук (работа «Бесконечное зеркало», районный центр технического творчества детей и молодёжи).

В номинации «Новогодний сувенир» 2-е место у Златы Мазурцовой («Новогодняя звезда», гимназия № 1), 3-е разделили София Вольская («Волшебный фонарь», СШ№ 12) и Георгий Ефименко («Новый год на селе», центр технического творчества).

Жюри отметило оригинальность работ, которые, как и призёры, примут участие в республиканском конкурсе: «Новогодняя свинья-копилка» Александра Овсяникова из СШ № 9 и «Поющий поросёнок» Андрея Мойсейкова из центра технического творчества.









Фото с сайта octt.gomel.by

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