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Военным срочной службы вдвое повысят оклады
05.12.2018 14:30 — Разное | Ежедневник
фото: ostrovets.by
С 1 января 2019 года существенно вырастет денежное довольствие военнослужащих срочной военной службы.
Это предусмотрено постановлением Министерства труда и социальной защиты от 23 ноября 2018 г., сообщили в Минобороны. Согласно документу, с 1 января 2019 г. изменены размеры должностных окладов военнослужащих, проходящих срочную военную службу, и денежного вознаграждения за классную квалификацию указанной категории военнослужащих.
В результате указанных изменений денежное довольствие военнослужащих срочной военной службы возрастет более чем в два раза.
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С 1 января 2019 года существенно вырастет денежное довольствие военнослужащих срочной военной службы.
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