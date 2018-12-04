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Правлению Банка развития представили нового председателя
05.12.2018 14:10 — Разное | Ежедневник
фото: government.by
Нового главу банка представлял премьер-министр Сергей Румас, который не исключил, что с приходом нового руководителя у Банка развития появятся и новые функции.
Представляя правлению Банка развития нового председателя Андрея Жишкевича, Сергей Румас заявил, что Банк развития, как инструмент правительства, играл важную роль в экономике, кредитовании госпрограмм, поддержке экспорта, работе с малым и средним бизнесом. Все эти функции банк продолжит выполнять, и не исключено, что среди них появятся новые, если их инициирует новый председатель.
Премьер обратил внимание на большой опыт работы Андрея Жишкевича в банковской системе – он 13 лет руководил МТБанком, который был партнером Банка развития как по программе малого и среднего бизнеса, так и по другим направлениям деятельности.
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Нового главу банка представлял премьер-министр Сергей Румас, который не исключил, что с приходом нового руководителя у Банка развития появятся и новые функции.
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