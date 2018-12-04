10 Instagram-аккаунтов биатлонистов, на которые стоит подписаться

На старте биатлонного сезона SPORT.TUT.BY рассказывает, на аккаунты каких звезд стоит подписаться в Instagram, чтобы оставаться в курсе биатлонной кухни и полюбить этот вид спорта еще больше.

Мартен Фуркад

Настоящему болельщику нельзя начинать сезон без подписки на профиль многолетнего лидера общего зачета. Мартен Фуркад успевает не только феерить на дистанции, но и активно ведет инстаграм, снимает фантастические закаты и запиливает классные селфи во время тренировок и церемоний награждения.

Доротея Вирер

Инстаграм итальянской красотки Вирер в межсезонье еще привлекательнее и жарче, чем в разгар биатлонных гонок. А вообще, Дороти не жадничает и частенько публикует свои стильные луки, пляжные образы и счастливые снимки на лыжне.

Антон Шипулин

Российский лидер вернется на Кубок мира не раньше января 2019-го. Пока же Антон набирает форму, готовится по индивидуальной программе, но не забывает юморить в инстаграм-аккаунте и периодически троллит российских биатлонистов, которые сражаются на Кубке мира без него. P.S. Душевные семейные снимки тоже прилагаются.

Лиза Виттоцци

Срочно подписывайтесь на инстаграм еще одной итальянской нимфы, если еще не сделали этого. В прошлом сезоне 23-летняя Лиза Виттоцци не только украшала гонки своим присутствием, но и всерьез претендовала на подиум в личных гонках Кубка мира (и трижды Лиза даже забралась на него). Она привлекает молодостью, миловидной внешностью и жаждой побеждать.

Динара Алимбекова

Кажется, именно эта олимпийская чемпионка Пхенчхана станет главным поставщиком информации в новом сезоне. Динара регулярно публикует Stories, которые рассказывают о передвижениях и настроении родной сборной. В инстаграме Алимбековой много спорта, а еще — светские выходы биатлонисток, девичьи посиделки и последние новости о физических кондициях самой Динары.

Братья Бё

Йоханнес и Тарьей Бё — это юмор мирового биатлона. Особенно весело заглядывать в инстаграм норвежцев после удачных гонок. Они любят огненно поздравить и подколоть друга друга в соцсетях, периодически публикуют архивные детские фотки и записывают забавные истории о быте биатлонистов. В общем, сами себе папарацци.