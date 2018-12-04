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Как ухаживать за замшевой обувью зимой?

05.12.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Замша считается одним из самых капризных и сложных в уходе материалов. Несмотря на это, обувь из такого материала никогда не выходит из моды. И это можно понять: зимние сапоги из замши теплее, чем кожаные. А демисезонные замшевые сапожки выглядят особенно женственно, изысканно, стильно и элегантно. Такая обувь подходит к любой одежде, будь то простенькая куртка или элегантное пальто.

Как ухаживать за замшевыми сапогами зимой, чтобы они дольше не теряли свой привлекательный вид, ведь правильный уход гарантирует изысканный внешний вид, опрятность и долговечность любимой обуви? Дождь, слякоть, снег, соль и песок негативно влияют на качество обуви. Ухаживать за замшевой обувью нужно очень аккуратно, а рекомендации специалистов помогут в этом нелегком деле.

Итак, что включает в себя уход за сапогами из замши? Покупая замшевые сапоги, надо учитывать, что большинство моделей не подходят для ежедневной носки. Именно поэтому вам придется позаботиться о еще одной паре обуви. Замшевая обувь является скорее выходной, чем повседневной. Кроме того, вам нужно также позаботиться о средствах для ухода за замшей. Новые сапоги нуждаются в уходе сразу же после того, как вы принесли их с магазина домой. Для первичной обработки стоит приобрести особый наноспрей, который образует на поверхности замши тончайший слой. Этот слой создает дополнительную защиту от воздействия внешней среды, особенно от влаги.

 
 
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Замша считается одним из самых капризных и сложных в уходе материалов. Несмотря на это, обувь из такого материала никогда не выходит из моды. И это можно понять:...
 
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