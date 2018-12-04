ГАИ: остановился только после стрельбы по колесам (ВИДЕО)

ГАИ Минской области задержала нетрезвого водителя только после стрельбы по колесам.

В дежурную часть 3 декабря около 14 часов из Ивьевского района Гродненской области поступила информация о том, что по трассе движется авто, водитель которого создает аварийную ситуацию. В 14:50 на дороге М6 вблизи деревни Маньковщина Воложинского района водитель, который предположительно находился в состоянии алкогольного опьянения, совершил ДТП и скрылся.

После этого небезразличные граждане несколько раз звонили в ГАИ и сообщали о местонахождении «неадекватного водителя». Наряд ГАИ Воложинского РОВД обнаружил нарушителя на автомобиле Mercedes-Benz Sprinter 211 CDI на дороге М6. Он не реагировал на требование сотрудника Госавтоинспекции об остановке и продолжал движение. В Минском районе к преследованию автолюбителя подключились два наряда ГАИ местного РУВД.

Водитель Мерседеса не подчинился требованиям об остановке, подаваемым включенными красно-синими маяками автомашин ГАИ Воложинского и Минского РУВД, а также сигналу жезлом, поданным находившимся на обочине инспектором ДПС ОГАИ Минского РУВД. Поскольку водитель не реагировал на неоднократные требования сотрудников милиции об остановке, было принято решение об использовании табельного оружия. С учетом того, что преследование проводилось на оживленном участке дороги, выбирались ситуации, при которых использование оружия не могло причинить опасность другим участникам дорожного движения. Три предупредительных выстрела он проигнорировал. Не остановился и после попадания по колесам, продолжив движение по МКАД. 47-летний минчанин после съезда на улицу Радошковичскую совершил наезд на осветительную мачту и металлическое ограждение. После чего был задержан сотрудниками ГАИ.

Медицинское освидетельствование показало более 2 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе. Составлены административные протоколы по ст. 18.16 ч.1 (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения), ст. 18.21 ч.3 (невыполнение требования об остановке транспортного средства) и другие. По факту ДТП и иных нарушений проводится проверка.