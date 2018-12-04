Больше всего гололедных и холодовых травм за минувшие сутки зафиксировано в Брестской области: за медпомощью обратились 222 человека, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун.



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Всего за 4 декабря в Беларуси зарегистрировано 579 гололедных и холодовых травм (для сравнения: 3 декабря их было 538). В Витебской области к медикам обратились 55 человек, в Гомельской и Могилевской - 54 и 51 соответственно. В Минской области зафиксировано 57 обращений, в Гродненской - 15. В Минске гололедные и холодовые травмы получили 125 человек.

В Минздраве напомнили несколько правил, соблюдение которых поможет избежать падения и тяжелых травм в гололед. Так, передвигаться на скользком тротуаре нужно медленно, короткими шагами. Обувь должна соответствовать погоде. Желательно, чтобы подошва была ребристой. Женщинам на время гололеда лучше полностью отказаться от высоких каблуков и шпилек. При падении нельзя выставлять в стороны руки или ноги - в этом случае они принимают на себя всю силу удара. Необходимо сгруппироваться, а падать желательно на бок, избегая падения на спину, удара затылком.-0-



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