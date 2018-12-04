Брестская область с начала года на 42% нарастила экспорт в ЕС

Предприятия Брестской области в январе-сентябре текущего года увеличили экспорт в страны Европейского союза на 42% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель комитета экономики Брестского облисполкома Михаил Баценко, передает корреспондент БЕЛТА.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61267.php

Читать полностью в источнике с фото:





Производители региона за девять месяцев поставили за рубеж товаров на сумму почти $1,8 млрд. Темп роста по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 106,7%. "В первую очередь работа направлена на диверсификацию рынков сбыта. В частности, экспорт в Россию за счет этого снизился с 75% до 70%. Отмечается значительный рост в Европу. В январе-сентябре объем поставок в страны ЕС увеличился на 42% (до $180,9 млн). Открыто восемь новых рынков сбыта", - отметил Михаил Баценко. Он добавил, что экспорт Брестской области в том числе растет за счет появления новых игроков на рынке внешнеторговых операций. В среднем каждое пятое новое предприятие региона ориентировано на поставку продукции за рубеж.

В Бресте сегодня проходит семинар, направленный на продвижение экспорта белорусских предприятий. Мероприятие организовано в онлайн-режиме. Его участниками стали представители около 280 предприятий со всех районов области - компании различных форм собственности, работающие в различных отраслях экономики.

"На семинар приглашены потенциальные и действующие экспортеры региона. Хотелось бы больше внимания уделить малому и среднему бизнесу, так как у них, как правило, меньше инструментов для продвижения экспорта. Наша задача - рассказать о комплексных подходах к его продвижению силами самого предприятия, об имеющихся ресурсах и неиспользуемых резервах", - подчеркнул начальник управления развития и региональной сети Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен Сергей Андреев.

Брест стал третьим областным центром, где организовано подобное обучающее мероприятие. Ранее семинары прошли в Гомеле и Витебске. В январе их планируется провести в Гродно и Могилеве.