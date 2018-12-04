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Рейд по озерам и рекам Барановичского района: рыба или жизнь?
05.12.2018 14:56 — Разное | Виртуальный Брест
Корреспондент «Нк», председатель районной организации ОСВОД Алексей Суворов и сотрудники ГРОЧС проехали по излюбленным местам рыболовов в Барановичском районе. Что увидели?
Лед сейчас совсем хрупкий, но это, как оказалось, не стало помехой для местных жителей, которые проводят время на озерах и реках.
На водохранилище Гать лед, образовавшийся во время ноябрьских морозов, стоит под водой: температура воздуха уже второй день держится плюсовая. Но любители зимней рыбалки уже вышли на тонкий лед и охотятся за окунем да щукой.
Почему они готовы рисковать жизнью? Знают ли они о том, что выход на лед запрещается во время ледостава, пока толщина льда не достигнет 7 сантиметров, а также в период интенсивного таяния и разрушения льда?
«Я рыбак, я так вижу» – вот как можно охарактеризовать, прямо скажем, наплевательское отношение к своему самосохранению.
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Корреспондент «Нк», председатель районной организации ОСВОД Алексей Суворов и сотрудники ГРОЧС проехали по излюбленным местам рыболовов в Барановичском районе....
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