Рейд по озерам и рекам Барановичского района: рыба или жизнь?

Корреспондент «Нк», председатель районной организации ОСВОД Алексей Суворов и сотрудники ГРОЧС проехали по излюбленным местам рыболовов в Барановичском районе. Что увидели?



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Лед сейчас совсем хрупкий, но это, как оказалось, не стало помехой для местных жителей, которые проводят время на озерах и реках.



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На водохранилище Гать лед, образовавшийся во время ноябрьских морозов, стоит под водой: температура воздуха уже второй день держится плюсовая. Но любители зимней рыбалки уже вышли на тонкий лед и охотятся за окунем да щукой.



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Почему они готовы рисковать жизнью? Знают ли они о том, что выход на лед запрещается во время ледостава, пока толщина льда не достигнет 7 сантиметров, а также в период интенсивного таяния и разрушения льда?



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«Я рыбак, я так вижу» – вот как можно охарактеризовать, прямо скажем, наплевательское отношение к своему самосохранению.



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