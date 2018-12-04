"Вечность и момент" – открытие выставки про польскую архитектуру межвоенного периода

11 декабря 2018 года в 17:00 в выставочном зале Брестского государственного технического университета (Брест, ул. Московская 267, II этаж главного корпуса) состоится вернисаж выставки “Вечность и момент. 1918-1939 – Польша сильная архитектурой”, которая подготовлена Министерством иностранных дел Республики Польша , Фондом “Центр Архитектуры”, Генеральным консульством РП в Бресте и Польским Институтом в Минске в сотрудничестве с Брестским государственным техническим университетом.



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Название выставки “Вечность и момент” было позаимствовано из речи Леха Немоевского (1894-1952), известного польского архитектора, пропагандиста модернизма, а также внимательного исследователя польской древней архитектуры. Его слова метко определяют потенциал и стабильность независимой Второй Польской Республики, а также тот короткий период, когда воплощалось амбициозное видение современного, динамично развивающегося государства. Высокая планка польской архитектуры периода 1918-1939 – это не только инновационные, высокотехнологичные здания, но и уникальная рекламная стратегия, которая использовала макеты, фотографии и фотомонтаж.

Выбор объектов, представленных на выставке, является подведением итогов над способами презентации государства, восстановленного после 123 лет неволи, с точки зрения модернистской архитектуры. Ведь нельзя говорить об архитектуре межвоенного двадцатилетия без ее фотографической документации, выполненной лучшими польскими фотографами. Строительное искусство не существует без урбанистики, а хорошая урбанистика – это, в свою очередь, современная экономика. Собранные в экспозиции примеры только в некоторой степени дают представление об архитектурной топографии Второй Польской Республики, и это всего несколько точек на густо заполненной архикарте. Увертюра к симфонии новаторских идей и успешно реализованных далеко идущих планов.

На выставке можно познакомиться с избранными проектами архитектурной топографии Второй Польской Республики, которые находятся в Варшаве, Гдыне, Кракове, Париже, Милане, но также – в Бресте, Гродно, Кобрине, Барановичах или Новогрудке. Архитектурные памятники сегодняшней Беларуси, представленные на выставке, расскажут о специфике строительства польского периода и польских архитекторах, которые работали в то время в Западной Беларуси.

На открытии выставки можно будет услышать научный комментарий доктора технических наук в области архитектуры и урбанистики Михала Пшчулковского из Академии искусств в Гданьске, автора монографии «Kresy nowoczesne. Architektura na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej 1921-1939» («Современные Кресы. Архитектура на восточных землях Второй Речи Посполитой 1921-1939»), за которую в 2017 г. автор получил Награду имени Оскара Халецкого в X конкурсе “Историческая книга года”. В 2008-2010 годах он был автором концепции и главным координатором проекта Exploseum в г. Быдгощ (адаптация производственной линии нитроглицерина на фабрике DAG Fabrik Bromberg для музейных и туристических целей). Проект Exploseum был удостоен награды Министра культуры и национального наследия РП и признан Музеем-событием SYBILLA 2011 года в категории выставка техники.



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Выставка будет работать до 18 декабря 2018 года

Адрес: Выставочный зал Брестского государственного технического университета

ул. Московская 267, II этаж главного корпуса

Вход свободный