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Cтудентка из Барановичей выиграла в конкурсе Ани Лорак и поедет в Мексику

05.12.2018 14:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Могла ли подумать 18-летняя студентка из Барановичей Яна Ширко, что, сделав кавер на песню известной украинской певицы Ани Лорак именно она станет обладательницей приза – путевки в Мексику – необыкновенную и загадочную страну – колыбель ярчайших цивилизаций, ландшафты которой потрясают воображение своим величием.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news61261.php

Cтудентка из Барановичей выиграла в конкурсе Ани Лорак и поедет в Мексику

– До сих пор меня переполняют эмоции, – рассказывает Zarya.by девушка. – Когда я узнала, что победила, то испытала легкий шок. Было безумно приятно и неожиданно. Ани Лорак – это мой кумир, любимая певица. Я знаю все ее песни. Бесконечное спасибо ей за предоставленную возможность! Я очень старалась, чтобы мое исполнение было искренним и открытым.

Для того, чтобы получить суперприз – путешествие на двоих, нужно было выполнить определенные условия: записать свое авторское видео на новую песню «Сон» – кавер, танцевальную постановку, пародию и т. д. и разместить в Instagram с хештегом #явиделасон. Также нужно было быть подписанным на певицу. Ани Лорак лично выбрала победителя. 

У Яны Ширко нет музыкального образования, но это не помешало ей душевно исполнить композицию и покорить знаменитую певицу. Девушка увлекается музыкой и поет с самого детства. Она всегда активно участвовала в различных концертах и конкурсах, начиная с городских и заканчивая международными.

– Принять участие в этом конкурсе я решила спонтанно – за два дня да его окончания отправила свой видеоролик. Честно говоря, не рассчитывала на победу, но в душе надеялась. Меня восхищают творческие люди, их сила воли и характер. Я и сама стремлюсь быть всегда активной и целеустремленной, – говорит Яна.

В путешествие за незабываемыми впечатлениями и позитивными эмоциями Яна Ширко планирует отправиться вместе со своей мамой уже в новом году.

 
 
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Могла ли подумать 18-летняя студентка из Барановичей Яна Ширко, что, сделав кавер на песню известной украинской певицы Ани Лорак именно она станет обладательницей...
 
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