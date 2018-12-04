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84% белорусских семей платит за электричество по льготным тарифам
05.12.2018 14:56 — Разное | Виртуальный Брест
С начала года по октябрь 84% белорусских семей не превышали лимиты на электроэнергию и платили по льготнаму тарифу. Такая информация размещена на
Изображение: pixabay.com
«В январе−октябре 2018 года 84% абонентов (семей) из числа оплативших (на которых распространяется порядок дифференцированной оплаты в зависимости от объемов потребления электрической энергии) не превысили „льготные“ объемы электропотребления», — написано в сообщении.
Это значит, что вся потребленная энергия этими людьми оплачивалась по субсидируемым государством тарифам.
Напомним, в Беларуси хотят отменить дифференциацию тарифов на электроэнергию. Об этом
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С начала года по октябрь 84% белорусских семей не превышали лимиты на электроэнергию и платили по льготнаму тарифу. Такая информация размещена на сайте...
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