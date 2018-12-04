Как 4-летняя видеоблогерша из Бреста собирает миллионы просмотров

График у четырехлетней YouTube-селебрити из Бреста Миланы Крусь очень напряженный. Утром детский сад, потом кружки: танцы, гимнастика или моделлинг, вечером — репетиции и многочасовые съемки очередного ролика для канала. В своих видеоблогах Милана делает зарядку, застилает постель, ходит с куклой Бэби Бон на пикник, готовит папе-дальнобойщику пластмассовый фруктовый салат на игрушечной кухне. В общем, делится со своей аудиторией обычной дошкольной рутиной. За несколько месяцев ее канал собрал больше 100 тысяч подписчиков и 24 миллиона просмотров.





С Миланой мы встречаемся после съемок очередного ролика, который будет посвящен злоключениям привередливого посетителя ее домашнего кафе. По углам лоджии стандартной брестской трешки стоят выключенные софтбоксы на штативах, а юная актриса на диване в гостиной помогает младшему брату Димке разобраться с мягкой игрушкой, похожей на могвая из фильма «Гремлины» 1984 года.

— Ух ты, это Гизмо?

— Нет, это Фёрби, — удивленно объясняет Милана.

В сфере детского игрушкостроения законы логики действуют иначе. Даже стандартный тест на очевидность здесь отказывается работать: если игрушка выглядит как могвай, ходит, как могвай, и крякает, как могвай, совершенно необязательно, что это могвай. Сказали, Фёрби — значит Фёрби.

За пределами YouTube Милана такая же непосредственная, как в кадре. На вопросы отвечает искренне — когда словами, когда живой, детской мимикой и активной жестикуляцией.

— Милана, а ты сама кого смотришь на YouTube?

— Катю на скейте [ Miss Katy , одна из самых популярных русскоязычных детей-блогеров с более чем 10 млн подписчиков].

— Устала сегодня на съемках?

(Милана улыбается и отрицательно качает головой)

— Подружки подписались на твой канал?

(Улыбается и утвердительно качает головой)

— Твой любимый видеоролик какой?

— Как я снималась в детском центре .

— Даже не сомневался! А папа как себя ведет на съемках?

(Улыбается и показывает большой палец)

— Не мешает работать в кадре?

— Не мешает.

— Тяжело папу в садик утром поднимать?

(Улыбается и отрицательно качает головой)

— Не тяжело?! А как ты его поднимаешь?

(Милана подходит к папе, берет его за ноги и тянет на себя).

— А о чем ты хочешь снять видео?

— О том, как папа не хочет вставать на работу, — бросает интернет-дива и убегает на кухню, поближе к стакану с горячим какао.