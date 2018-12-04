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Как 4-летняя видеоблогерша из Бреста собирает миллионы просмотров
05.12.2018 14:56 — Разное | Виртуальный Брест
График у четырехлетней YouTube-селебрити из Бреста Миланы Крусь очень напряженный. Утром детский сад, потом кружки: танцы, гимнастика или моделлинг, вечером — репетиции и многочасовые съемки очередного ролика для канала. В своих видеоблогах Милана делает зарядку, застилает постель, ходит с куклой Бэби Бон на пикник, готовит папе-дальнобойщику пластмассовый фруктовый салат на игрушечной кухне. В общем, делится со своей аудиторией обычной дошкольной рутиной. За несколько месяцев
С Миланой мы встречаемся после съемок очередного ролика, который будет посвящен злоключениям привередливого посетителя ее домашнего кафе. По углам лоджии стандартной брестской трешки стоят выключенные софтбоксы на штативах, а юная актриса на диване в гостиной помогает младшему брату Димке разобраться с мягкой игрушкой, похожей на могвая из фильма «Гремлины» 1984 года.
— Ух ты, это Гизмо?
— Нет, это Фёрби, — удивленно объясняет Милана.
В сфере детского игрушкостроения законы логики действуют иначе. Даже стандартный тест на очевидность здесь отказывается работать: если игрушка выглядит как могвай, ходит, как могвай, и крякает, как могвай, совершенно необязательно, что это могвай. Сказали, Фёрби — значит Фёрби.
За пределами YouTube Милана такая же непосредственная, как в кадре. На вопросы отвечает искренне — когда словами, когда живой, детской мимикой и активной жестикуляцией.
— Милана, а ты сама кого смотришь на YouTube?
— Катю на скейте [
— Устала сегодня на съемках?
(Милана улыбается и отрицательно качает головой)
— Подружки подписались на твой канал?
(Улыбается и утвердительно качает головой)
— Твой любимый видеоролик какой?
—
— Даже не сомневался! А папа как себя ведет на съемках?
(Улыбается и показывает большой палец)
— Не мешает работать в кадре?
— Не мешает.
— Тяжело папу в садик утром поднимать?
(Улыбается и отрицательно качает головой)
— Не тяжело?! А как ты его поднимаешь?
(Милана подходит к папе, берет его за ноги и тянет на себя).
— А о чем ты хочешь снять видео?
— О том, как папа не хочет вставать на работу, — бросает интернет-дива и убегает на кухню, поближе к стакану с горячим какао.
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