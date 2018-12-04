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Супер Silverado: новый пикап Chevrolet получит 6,6-литровый дизель с 1233 Нм крутящего момента

05.12.2018 14:31 — Разное | Tut.by  
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Вслед за Chevrolet Silverado в начале этого года смена поколений затронет настоящую «рабочую лошадку» на его базе — грузовичок Silverado семейства HD (Heavy Duty) с увеличенной грузоподъемностью.


Это уже третья по счету вариация нового Silverado, которая, впрочем, внешне будет сильно отличаться от показанных в Детройте стандартных Silverado 1500 — с ними HD-версию, если верить Chevrolet, будет роднить только крыша. Новая платформа позволила сделать двухрядную кабину пикапа просторнее: увеличено расстояние между рядами сидений, а грузовой отсек стал вместительнее.


Все подробности в Chevrolet решили приберечь до премьерного показа нового Silverado HD, который пройдет в феврале следующего года. А среди особенностей тяжелой машины, известных к настоящему моменту — облегчающие посадку подножки за задними дверями и турбодизельный мотор V8 Duramax объемом 6,6 л, развивающий 451 лошадиную силу и 1233 Нм крутящего момента. В пару ему полагается новый 10-ступенчатый «автомат» фирмы Allison. Также для пикапа обещан новый бензиновый двигатель с непосредственным впрыском, сблокированный с 6-ступенчатой коробкой — характеристики этого силового агрегата пока не разглашаются.


Продажи нового Silverado HD начнутся в середине следующего года. Одним из главных конкурентов пикапа Chevrolet станет Ford F-Series Super Duty, год назад получивший перенастроенный дизель V8 объемом 6,7 л.

 
 
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Вслед за Chevrolet Silverado в начале этого года смена поколений затронет настоящую «рабочую лошадку» на его базе - грузовичок Silverado семейства HD.
 
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