Супер Silverado: новый пикап Chevrolet получит 6,6-литровый дизель с 1233 Нм крутящего момента

Вслед за Chevrolet Silverado в начале этого года смена поколений затронет настоящую «рабочую лошадку» на его базе — грузовичок Silverado семейства HD (Heavy Duty) с увеличенной грузоподъемностью.





Это уже третья по счету вариация нового Silverado, которая, впрочем, внешне будет сильно отличаться от показанных в Детройте стандартных Silverado 1500 — с ними HD-версию, если верить Chevrolet, будет роднить только крыша. Новая платформа позволила сделать двухрядную кабину пикапа просторнее: увеличено расстояние между рядами сидений, а грузовой отсек стал вместительнее.





Все подробности в Chevrolet решили приберечь до премьерного показа нового Silverado HD, который пройдет в феврале следующего года. А среди особенностей тяжелой машины, известных к настоящему моменту — облегчающие посадку подножки за задними дверями и турбодизельный мотор V8 Duramax объемом 6,6 л, развивающий 451 лошадиную силу и 1233 Нм крутящего момента. В пару ему полагается новый 10-ступенчатый «автомат» фирмы Allison. Также для пикапа обещан новый бензиновый двигатель с непосредственным впрыском, сблокированный с 6-ступенчатой коробкой — характеристики этого силового агрегата пока не разглашаются.





Продажи нового Silverado HD начнутся в середине следующего года. Одним из главных конкурентов пикапа Chevrolet станет Ford F-Series Super Duty , год назад получивший перенастроенный дизель V8 объемом 6,7 л.