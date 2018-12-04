Четыре автомобиля столкнулись на улице Московской в Минске

Автомобиль BMW ехал со стороны улицы Чкалова в направлении проспекта Независимости.

«По предварительной информации, водитель в районе улицы Московская, 14 выехал на встречную полосу, где столкнулся с тремя автомобилями», - сообщает БЕЛТА со ссылкой на старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Октябрьского района Минска Викторию ЦАРУК.

Авария произошла сегодня днем. В результате четыре автомобиля получили механические повреждения. У пассажирки BMW медики предварительно диагностировали черепно-мозговую травму.