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Российские военные запретили продажу Азербайджану ракетного комплекса «Бал»
Продажа Баку берегового ракетного комплекса (БРК) «Бал-Э» не состоялась из-за запрета Минобороны России,
Расчеты военных показали, что даже экспортная модификация этого комплекса будет представлять серьезную угрозу кораблям российской Каспийской флотилии. Пока на вооружении российский комплекс «Бал» имеют только два иностранных государства — Вьетнам и Венесуэла.
Высокопоставленный источник издания сообщил также еще об одной деликатной проблеме: головка самонаведения ракеты типа Х-35 была модернизирована для поражения не только морских, но и наземных целей. Учитывая напряженность в Нагорном Карабахе применение «Бала» в этом конфликте нежелательно.
«Коммерсант» отправил запрос с просьбой прокомментировать эту информацию в Минобороны России (на момент написания статьи ответ получен не был). В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству и «Рособоронэкспорте» (спецэкспортер российских вооружений) от комментариев воздержались.
Комплекс «Бал» был принят на вооружение в 2008 году. Он предназначен для контроля территориальных вод, защиты баз, объектов инфраструктуры побережья и морских коммуникаций. Дальность поражения ракеты типа Х-35 составляет до 120 км, суммарный боекомплект комплекса — до 64 ракет.
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Потери для производителя этого оружия составили более 300 млн евро.
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