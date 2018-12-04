Российские военные запретили продажу Азербайджану ракетного комплекса «Бал»

Продажа Баку берегового ракетного комплекса (БРК) «Бал-Э» не состоялась из-за запрета Минобороны России, сообщает «Коммерсант». Потери для производителя этого оружия — корпорации «Тактическое ракетное вооружение» — составили более 300 млн евро.



Фото: wikipedia.org

Расчеты военных показали, что даже экспортная модификация этого комплекса будет представлять серьезную угрозу кораблям российской Каспийской флотилии. Пока на вооружении российский комплекс «Бал» имеют только два иностранных государства — Вьетнам и Венесуэла.

Высокопоставленный источник издания сообщил также еще об одной деликатной проблеме: головка самонаведения ракеты типа Х-35 была модернизирована для поражения не только морских, но и наземных целей. Учитывая напряженность в Нагорном Карабахе применение «Бала» в этом конфликте нежелательно.

«Коммерсант» отправил запрос с просьбой прокомментировать эту информацию в Минобороны России (на момент написания статьи ответ получен не был). В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству и «Рособоронэкспорте» (спецэкспортер российских вооружений) от комментариев воздержались.

Комплекс «Бал» был принят на вооружение в 2008 году. Он предназначен для контроля территориальных вод, защиты баз, объектов инфраструктуры побережья и морских коммуникаций. Дальность поражения ракеты типа Х-35 составляет до 120 км, суммарный боекомплект комплекса — до 64 ракет.