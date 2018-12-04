Денежное довольствие военнослужащих на срочной службе вырастет больше чем в два раза

У военнослужащих, проходящих срочную службу, с 1 января изменятся размеры должностных окладов. Такая информация опубликована на сайте Минобороны.



Фото: Олег Киндар, TUT.BY

Кроме должностных окладов у военнослужащих, которые проходят срочную службу, поменяются вознаграждения за классную квалификацию.

После этих изменений денежное довольствие этой категории военнослужащих должно увеличиться больше чем в два раза.

В Минобороны нам не смогли оперативно назвать конкретные цифры, или хотя бы минимальный размер денежного довольствия, попросив отправить запрос, что мы и сделали.

Напомним, денежное довольствие — это совокупность выплат, которые исчисляются в денежной форме. Ими обеспечиваются военнослужащие, резервисты, суворовцы, воспитанники воинских частей и военнообязанные, призванные на военные (специальные) сборы, в зависимости от должности, которую они занимают, воинского звания, квалификации, продолжительности и условий военной службы, качества и результатов служебной деятельности, особенностей воинского труда, служебного и правового положения.