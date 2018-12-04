ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Экстремальное вождение: как не потерять автомобиль на зимней дороге

05.12.2018 15:08 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Экстремальное вождение: как не потерять автомобиль на зимней дороге
АиФ

На дворе уже зима. Погода пока капризничает, дождь сменяется снегом. Статистика ДТП в такое время неизбежно растет, кто-то хотел «быстренько проскочить», кто-то не успел затормозить.

Помните, как герои «Форсажа» лихо гонялись по городу, а мы завороженно ловили каждый момент происходящего на экране?  Оказывается, научится делать «врум-врум», как профессиональные гонщики, может каждый.

Мероприяите, организованное для журналистов на автодроме Липки, под говорящим названием «Экстремальное вождение: от зарисовок к практике», как раз и призвано было научить основам управления автомобилем зимой...

Экстремальное вождение: как не потерять автомобиль на зимней дороге
Фото: АиФ

К практике  перешли быстро: приветственная речь от представителей каршеринга Энитайм и Фольксваген, инструктаж от Сергея Овчинникова и за руль.

- Организуя данное мероприятие, мы хотели показать насколько сильно влияют дорожные условия на безопасность дорожного движения, - говорит Евгений Кузин, маркетинговый директор каршеринга Anytime. - Особенно остро данный вопрос стоит зимой, когда погода преподносит сюрпризы. В экстренной ситуации, когда решение надо принимать за считанные секунды, любой фактор может стать решающим. Сегодня мы смоделируем и изучим на практике решение самых частых ситуаций. Будьте внимательными и аккуратными на дорогах, - закончил свое напутствие Евгений.

Начали с имитации неуправляемого заноса, для которого задние колеса автомобиля блокируются специальными устройствами. Короткое знакомство с инструктором и новеньким автомобилем, а дальше только восторг. Атмосфера, полная адреналина поглотила нас мгновенно. Непередаваемые эмоции, сравнимые только с ощущениями при взлете самолета. Слегка нажимаешь на газ и ловишь автомобиль в заносе. Инструктор ободряюще улыбается: «Вот видите, оказалось совсем не сложно. У вас все получилось». А ведь правда, сначала было страшновато.

Экстремальное вождение: как не потерять автомобиль на зимней дороге
Фото: АиФ

Программа заездов была насыщенной, даже слишком, отдохнуть и поболтать с коллегами удалось только во время кофе-паузы. Занятным оказался факт, что горячий кофе в перерыве был не очень востребован: к середине программы на автодроме стало непривычно жарко. Снег таял на разогретом асфальте, а участники мероприятия стягивали шарфы, наперебой рассказывая друг другу, как лихо у них получалось пролететь трассу, не задев ни единого конуса.

Основная идея мероприятия, показать водителям азы вождения – простая, но очень правильная. Зачастую, получив базу в автошколе, автомобилисты уверены, что справятся в любой ситуации.

Но самая распространенная причина аварий зимой – это не забытые правила, а пресловутый человеческий фактор: не успел, засмотрелся, растерялся. Для Сергея Овчинникова, главным было показать участникам, как правильно вести себя в самых сложных и частых ситуациях зимой: занос, экстренное торможение, маневрирование на скользкой дороге.

- Мы показали ситуации, которые возникают в зимних условиях, - комментирует Сергей Овчинников. - Самая частая проблема на дороге – автомобиль начинает скользить, водитель пугается и теряет управление. Мы смоделировали такие ситуации на автодроме и отработали правильную реакцию у участников мероприятия. Такие занятия делают дороги более безопасными.

Дороги сделали безопаснее не только уроки вождения, но и практическое занятие по оказанию первой помощи. Специалист отдела чрезвычайных ситуаций Красного Креста, Андрей Богданов, провел увлекательную лекцию, после которой участники перешли к практике на манекене. Мы уверены, что такие навыки необходимы каждому автомобилисту и могут спасти не одну жизнь.

Экстремальное вождение: как не потерять автомобиль на зимней дороге
Фото: АиФ

Приятным сюрпризом  стало то, что полученные на мастер-классе навыки можно было закрепить соревнованием. Самые ловкие получили призы от Энитайм и Volkswagen, а всем участникам мероприятия вручили памятные грамоты.

Подводя итоги поездки отметим, что подобные мероприятия хотелось бы видеть чаще. Будьте внимательны и аккуратны на дорогах!

 
Теги: знакомства
 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уроки безопасности дорожного движения для детей проводятся регулярно, но кто расскажет взрослым, как избежать аварий?
 
Новости дня
Новости разные
 
Путин объяснил нежелание разговаривать с Порошенко... предвыборной кампанией
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.12.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика