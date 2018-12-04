Экстремальное вождение: как не потерять автомобиль на зимней дороге

На дворе уже зима. Погода пока капризничает, дождь сменяется снегом. Статистика ДТП в такое время неизбежно растет, кто-то хотел «быстренько проскочить», кто-то не успел затормозить.

Помните, как герои «Форсажа» лихо гонялись по городу, а мы завороженно ловили каждый момент происходящего на экране? Оказывается, научится делать «врум-врум», как профессиональные гонщики, может каждый.

Мероприяите, организованное для журналистов на автодроме Липки, под говорящим названием «Экстремальное вождение: от зарисовок к практике», как раз и призвано было научить основам управления автомобилем зимой...

К практике перешли быстро: приветственная речь от представителей каршеринга Энитайм и Фольксваген, инструктаж от Сергея Овчинникова и за руль.

- Организуя данное мероприятие, мы хотели показать насколько сильно влияют дорожные условия на безопасность дорожного движения, - говорит Евгений Кузин, маркетинговый директор каршеринга Anytime. - Особенно остро данный вопрос стоит зимой, когда погода преподносит сюрпризы. В экстренной ситуации, когда решение надо принимать за считанные секунды, любой фактор может стать решающим. Сегодня мы смоделируем и изучим на практике решение самых частых ситуаций. Будьте внимательными и аккуратными на дорогах, - закончил свое напутствие Евгений.

Начали с имитации неуправляемого заноса, для которого задние колеса автомобиля блокируются специальными устройствами. Короткое знакомство с инструктором и новеньким автомобилем, а дальше только восторг. Атмосфера, полная адреналина поглотила нас мгновенно. Непередаваемые эмоции, сравнимые только с ощущениями при взлете самолета. Слегка нажимаешь на газ и ловишь автомобиль в заносе. Инструктор ободряюще улыбается: «Вот видите, оказалось совсем не сложно. У вас все получилось». А ведь правда, сначала было страшновато.

Программа заездов была насыщенной, даже слишком, отдохнуть и поболтать с коллегами удалось только во время кофе-паузы. Занятным оказался факт, что горячий кофе в перерыве был не очень востребован: к середине программы на автодроме стало непривычно жарко. Снег таял на разогретом асфальте, а участники мероприятия стягивали шарфы, наперебой рассказывая друг другу, как лихо у них получалось пролететь трассу, не задев ни единого конуса.

Основная идея мероприятия, показать водителям азы вождения – простая, но очень правильная. Зачастую, получив базу в автошколе, автомобилисты уверены, что справятся в любой ситуации.

Но самая распространенная причина аварий зимой – это не забытые правила, а пресловутый человеческий фактор: не успел, засмотрелся, растерялся. Для Сергея Овчинникова, главным было показать участникам, как правильно вести себя в самых сложных и частых ситуациях зимой: занос, экстренное торможение, маневрирование на скользкой дороге.

- Мы показали ситуации, которые возникают в зимних условиях, - комментирует Сергей Овчинников. - Самая частая проблема на дороге – автомобиль начинает скользить, водитель пугается и теряет управление. Мы смоделировали такие ситуации на автодроме и отработали правильную реакцию у участников мероприятия. Такие занятия делают дороги более безопасными.

Дороги сделали безопаснее не только уроки вождения, но и практическое занятие по оказанию первой помощи. Специалист отдела чрезвычайных ситуаций Красного Креста, Андрей Богданов, провел увлекательную лекцию, после которой участники перешли к практике на манекене. Мы уверены, что такие навыки необходимы каждому автомобилисту и могут спасти не одну жизнь.

Приятным сюрпризом стало то, что полученные на мастер-классе навыки можно было закрепить соревнованием. Самые ловкие получили призы от Энитайм и Volkswagen, а всем участникам мероприятия вручили памятные грамоты.

Подводя итоги поездки отметим, что подобные мероприятия хотелось бы видеть чаще. Будьте внимательны и аккуратны на дорогах!