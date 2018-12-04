

За проезд в автобусе - заплати больше! В Солигорске подорожал проезд в городском транспорте Автор: Эдуард Кидяев.

С 25 ноября в Солигорском районе были изменены тарифы на проезд в городском и пригородном общественном транспорте, также увеличилась стоимость проездных билетов.





Теперь за проезд в городском автобусе пассажир заплатит 55 копеек ( на пять копеек больше, чем раньше). При покупке же талончика у водителя придется выложить 60 копеек. Цена декадного проездного билета в Солигорске теперь составляет 8 рублей 47 копеек, а месячного — 24 рубля 9 копеек .



Так же с 27 ноября подорожал проезд в маршрутках, курсирующих по Солигорску(номера 03, 04, 07) на 20 копеек, теперь проезд стоит ровно 1 рубль.







Нужно сказать, что Солигорск — не единственный город в Минской области, где подорожала плата за проезд. Точно такие же суммы выложат за разовую поездку в автобусе и проездной, к примеру, борисовчане. В последний раз стоимость билетов на городские автобусы повышалась в конце октября прошлого года.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».