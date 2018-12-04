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За проезд в автобусе — заплати больше! В Солигорске подорожал проезд в городском транспорте

05.12.2018 — Разное | Soligorsk News  
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27 ноября 2018 11:13 3906

За проезд в автобусе - заплати больше! В Солигорске подорожал проезд в городском транспорте

Автор: Эдуард Кидяев.

С 25 ноября в Солигорском районе были изменены тарифы на проезд в городском и пригородном общественном транспорте, также увеличилась стоимость проездных билетов. 

За проезд в автобусе — заплати больше! В Солигорске подорожал проезд в городском транспорте
За проезд в автобусе — заплати больше! В Солигорске подорожал проезд в городском транспорте

Теперь за проезд в городском автобусе пассажир заплатит 55 копеек ( на пять копеек больше, чем раньше). При покупке же талончика у водителя придется выложить 60 копеек. Цена декадного проездного билета в Солигорске теперь составляет 8 рублей 47 копеек, а месячного — 24 рубля 9 копеек .

Так же с 27 ноября подорожал проезд в маршрутках, курсирующих по Солигорску(номера 03, 04, 07) на 20 копеек, теперь проезд стоит ровно 1 рубль.

За проезд в автобусе — заплати больше! В Солигорске подорожал проезд в городском транспорте

Нужно сказать, что Солигорск — не единственный город в Минской области, где подорожала плата за проезд. Точно такие же суммы выложат за разовую поездку в автобусе и проездной, к примеру, борисовчане. В последний раз стоимость билетов на городские автобусы повышалась в конце октября прошлого года.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
Теги: Новости
 
 
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27 ноября 2018 11:13 3906 За проезд в автобусе - заплати больше! В Солигорске...
 
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