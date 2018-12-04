Совсем мимо. 12 неуместных подарков на Новый год

Подарок должен радовать человека, а не вводить его в ступор. Поэтому, перед тем как сделать окончательный выбор, полезно подумать, насколько он будет уместен. Что нельзя дарить и почему, рассказывает педагог-консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева.

Очень дорогие подарки

Подарок не должен ставить человека в неловкое положение, поэтому будьте внимательны, когда преподносите подобные презенты друзьям и знакомым. Щедрость — это хорошо, но если она обернулась для кого-то необходимостью взять кредит, чтобы достойно ответить на ваш подарок, то лучше умерить свой пыл.

Открытки с готовыми пожеланиями

Это ужасная пошлость. В идеале открытка должна быть с вашим текстом, пусть он будет банальным, но человек должен понимать, что свое послание вы адресовали именно ему.

Плохой handmade

Дарить вещи, сделанные своими руками, не запрещается, если вы действительно являетесь специалистом: роскошно вышиваете и шьете, обвязали всю семью и т. д. Но, когда вы только начинаете осваивать какое-то ремесло, лучше оставить результат своих трудов для собственного пользования, даже если вам очень хочется сэкономить или блеснуть недавно полученными умениями.

Сертификат определенного магазина

Когда мы дарим подарок, нужно учитывать два важных принципа. Первый — это должен быть сюрприз, второй — он обязательно должен быть без указания цены. Когда вы дарите сертификат, вы нарушаете второй принцип, поскольку на нем всегда указана стоимость.

Деньги

Подарить деньги — это самый легкий путь, но не лучший с точки зрения этикета. Таким презентом вы подчеркиваете, что не особо старались угодить человеку.

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Домашние животные

Символ 2018 года — собака. Не удивлюсь, если найдутся люди, которые посчитают вполне нормальным подарить кому-нибудь четвероногого друга. Однако если человек никогда не высказывал пылкого желания стать хозяином домашнего животного, то не вздумайте проявлять инициативу в данном вопросе.

Передаренные подарки

Никогда не передаривайте подарки! Во-первых, в них нет индивидуальности. Во-вторых, когда у вас общий круг знакомых, можно попасть в неловкую ситуацию. Наконец, в третьих, если вы его даже не удосужились открыть, будьте готовы к тому, что внутри может оказаться открытка, когда-то адресованная вам.

Упаковка не соответствует содержанию

Конечно, хорошая упаковка нужна, но если в роскошной коробке лежит малюсенькая рамка для фото или что-то подобное, то вы можете сильно расстроить человека таким несоответствием.

Детские подарки, которые издают слишком громкие звуки

Барабаны, игрушечные автоматы, дудки и тому подобные вещи лучше не дарить детям, чтобы не расстраивать их родителей. Они явно не вспомнят вас добрым словом, когда проснутся 1 января от барабанной дроби или какого-то другого шума.

Это же касается и опасных игрушек: бенгальских огней, фейерверков, петард и т. п. Как бы ни было огромно удовольствие мальчишек, получивших в единоличное пользование такого рода пиротехнику, рисковать не стоит.

Мягкие игрушки

Плюшевые игрушки — это очень мило, но не более того. Оставьте их на полке магазина и не вздумайте дарить, тем более — взрослым людям.

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Предметы гигиены

Это не самый удачный подарок, даже если вы его красиво упаковали. Все-таки время, когда было сложно достать ароматное мыло или гель для душа, в прошлом. К тому же некоторые люди могут воспринять такой презент как намек на недостаточную чистоплотность.

Когда речь идет о более близких людях, вы, конечно, можете сделать исключение, но зачем дарить любимому мужу пену для бритья, если вы и так ее всегда покупаете?

Абонемент в тренажерный зал

Одно дело, когда человек несколько месяцев сам просил вас о таком подарке и делал всяческие намеки, но если их не было и вы просто решили, что кому-то пора «похудеть» или «прийти в форму», то не стоит рисковать.