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Как нужно чихать (скорее всего, вы делаете это неправильно)
Вы наверняка слышали о том, что, если нет платка, чихать и кашлять нужно в локоть, а не в руку — но вряд ли встречали много людей, которые придерживаются этого правила. GO.TUT.BY объясняет, почему это на самом деле важно и отчего полезно не только поступать так самому, но и напоминать окружающим.
Когда вы простужены и чихаете, из вашего рта разлетаются брызги слюны с вирусами — и, по подсчетам ученых из Массачусетского технологического института, они
Поэтому так важно прикрывать рот во время чихания. В Центре по контролю и профилактике заболеваний США
Если чихнете в ладонь, то рискуете заразить других при рукопожатии (поэтому в сезон простуд
Как пишет
А еще этому учат детей: детская больница публиковала ролик о «чихе Дракулы», который прикрывает лицо плащом, чихая в локоть.
Министерство здравоохранения и социальных служб США на примере героев «Улицы Сезам» демонстрировала правильное чихание.
Поправлять чихающих не стесняются даже публично: несколько тысяч человек посмотрело ролик о том, как бывший министр здравоохранения и социальных служб США Кэтлин Сибелиус пристыдила журналиста, чихнувшего в ладонь во время пресс-конференции: «Кто даст ему дезинфицирующий гель для рук сию же минуту?».Потому что, когда вы чихнули (даже в платок), нужно пойти и вымыть руки.
Титульное изображение — giphy.com.
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Вы наверняка слышали о том, что, если нет платка, чихать и кашлять нужно в локоть, а не в руку - но вряд ли встречали много людей, которые придерживаются этого правила.
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