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Как нужно чихать (скорее всего, вы делаете это неправильно)

05.12.2018 15:28 — Разное | Tut.by  
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Вы наверняка слышали о том, что, если нет платка, чихать и кашлять нужно в локоть, а не в руку — но вряд ли встречали много людей, которые придерживаются этого правила. GO.TUT.BY объясняет, почему это на самом деле важно и отчего полезно не только поступать так самому, но и напоминать окружающим.

Когда вы простужены и чихаете, из вашего рта разлетаются брызги слюны с вирусами — и, по подсчетам ученых из Массачусетского технологического института, они могут «путешествовать» на расстояние около 8 метров и «зависать» в воздухе на 10 минут. Так один чих может заразить всех, кто находится в комнате.

Поэтому так важно прикрывать рот во время чихания. В Центре по контролю и профилактике заболеваний США чихать советуют в бумажный платок (который после нужно тут же выбросить). Если платка нет, чихайте в локоть.

Если чихнете в ладонь, то рискуете заразить других при рукопожатии (поэтому в сезон простуд советуют обходиться без них) или через поверхности, которых коснетесь. Тот, кто дотронется до дверной ручки или кнопки в лифте вслед за простудившимся, тоже рискует заболеть.

Как пишет The New York Times, чихать в локоть — не нытье или паранойя, а официальная медицинская рекомендация больше десяти лет. В Нью-Йорке даже пассажирам метро время от времени объявляют о том, как следует чихать.

А еще этому учат детей: детская больница публиковала ролик о «чихе Дракулы», который прикрывает лицо плащом, чихая в локоть.

Министерство здравоохранения и социальных служб США на примере героев «Улицы Сезам» демонстрировала правильное чихание.

Поправлять чихающих не стесняются даже публично: несколько тысяч человек посмотрело ролик о том, как бывший министр здравоохранения и социальных служб США Кэтлин Сибелиус пристыдила журналиста, чихнувшего в ладонь во время пресс-конференции: «Кто даст ему дезинфицирующий гель для рук сию же минуту?».

Потому что, когда вы чихнули (даже в платок), нужно пойти и вымыть руки.

Титульное изображение — giphy.com.

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Вы наверняка слышали о том, что, если нет платка, чихать и кашлять нужно в локоть, а не в руку - но вряд ли встречали много людей, которые придерживаются этого правила.
 
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