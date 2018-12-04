В каждом райисполкоме - свои расценки: как узнать размер возмещения затрат за инженерные сети

Владельцы аукционных участков продолжают гадать, какой счет им выставит государство в качестве возмещения своих затрат за инженерную и транспортную инфраструктуру. В исполкомах же до сих пор нет четкого представления, как рассчитывать сумму компенсаций, хотя «показатели удельной стоимости затрат на строительство инженерных сетей за единицу мощности по видам объектов инфраструктуры» для этого разработаны практически повсеместно. Мы воспользовались этим инструментом и посчитали размер возмещения в разных регионах страны при введении в эксплуатацию дома по типовому проекту.

Необходимость возмещения затрат государства на строительство инженерных сетей и дорог была предусмотрена Указом № 26 еще в 2014 году, но о трудностях с его применением заговорили лишь недавно. И вот вчера в Смолевичах состоялся первый аукцион по продаже земельных участков в частную собственность в условиях которого впервые начали прописывать уточнение о необходимости дополнительно компенсировать затраты на строительство инженерных сетей и дорог.





Из семи выставленных на торги участков продали два с начальной стоимостью 17 тысяч рублей. Поскольку они обеспечены коммуникациями, то их владельцам нужно будет возместить затраты государства на строительство сетей. Правда, после торгов конкретной суммы не прозвучало.

— При проведении аукционов размер этих компенсаций не рассчитывается, — объяснил Евгений Ракусевич, начальник управления землеустройства Смолевичского райисполкома. — Мы выдаем только протокол аукциона, в котором такой информации нет. Мы просто предупреждаем граждан, что в дальнейшем, если не будут внесены изменения в законодательство, им придется компенсировать эти затраты. И их размер будет рассчитан после изготовления проектной документации на дома.

Теоретически, возмещение за строительство инженерных сетей можно рассчитать самостоятельно. В большинстве исполкомов в стране уже существует документ, который называется «О некоторых вопросах возмещения затрат на строительство объектов распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры в 2018—2020 годах». К нему прилагаются показатели удельной стоимости затрат на строительство инфраструктуры к земельному участку за единицу мощности в ценах января 2018 года.





Как нам пояснили в исполкоме Минского района, при выдаче разрешения на строительство местный исполнительный орган должен насчитать сумму возмещения затрат на строительство инфраструктуры согласно принятым удельным показателям и проектной мощности конкретного жилого дома. Однако объяснить, как применяются эти показатели на деле собеседник затруднился — еще никому в Минском районе не выставлялся счет по возмещению стоимости строительства инженерных сетей согласно этим «удельным показателям». Попутно выяснилось, что большинство исполкомов после публикации истории Сергея Ольшевского направили запросы о разъяснении методики расчета компенсаций.

Соответственно, вопросы есть и у владельцев аукционных участков. Им еще не выставили счет за инженерные сети, но они опасаются, что их размер станет непомерным для их бюджета.

— В марте 2017 года при получении разрешения на строительство дома мне сказали: нужно будет доплатить крупную сумму за инженерные сети, — рассказал журналисту REALTY.TUT.BY Евгений из Бобруйска. — И сумму назвали неподъемную — примерно 15 тысяч долларов. Потом, правда, все пересчитали и сумма уменьшилась до 3 тысяч рублей. Но официального расчета я еще не получал.

Как посчитать размер возмещения?

Итак, попробуем высчитать ориентировочную сумму возмещения за инженерные сети, например, в Смолевичах. Для наглядности возьмем участок в 10 соток и типовой проект дома с определенными техническими характеристиками (для расчета используем усредненные показатели мощности):

питьевое водоснабжение — 0,9 куб. метр в сутки;

электроснабжение — 7 кВт;

хозяйственно-бытовая канализация — 0,9 куб. метр в сутки;

предоставление услуг электросвязи на 1 абонента;

газоснабжение — 3000 куб. метр в год;

объекты распределительной транспортной инфраструктуры — 0,01 гектар земельного участка.

Теперь берем показатели удельной стоимости затрат на строительство из решения Смолевичского райисполкома № 1447 от 18.06.2018.



Приложение к решению Смолевичского районного исполнительного комитета 18.06.2018 № 1447

Считаем возмещение за воду: 1 252,85 умножаем на нашу мощность 0,9 куб. метр в сутки и получаем 1 127,565 рублей. За энергоснабжение: 7 кВтx373,17 = 2 612,19 рублей. Канализация — 442,61×0,9 = 398,349 рублей. В графе газоснабжения — прочерк. Как нам объяснили в районном УКСе, по позициям, где стоит прочерк — возмещения не начисляется. Таким образом, за газ, ливневую канализацию и предоставление услуг связи платить не надо.

Итого, на сегодняшний день под наши технические характеристики дома в Смолевичах предполагаемый размер возмещения за сети — 4 138 рублей.

Кстати, стоимость участка в сельской местности Смолевичского района может оказаться сопоставимой с суммой возмещения затрат за инженерные сети: для нашего дома сумма компенсации составит 5 613 рублей.

Отметим, что периодически удельные показатели должны пересчитываться и вместо прочерка может появиться некая цифра. Но тем, кто оплатил сумму возмещения и ввел дом в эксплуатацию, доплачивать за строительство новых коммуникаций не придется.

Изучив райисполкомовские решения «О некоторых вопросах возмещения затрат на строительство объектов распределительной инженерной и транспортной инфраструктуры в 2018—2020 годах», мы попробовали сделать примерный расчет для нашего условного дома в нескольких городах страны.

Город Предполагаемая сумма возмещения в рублях Минск 3 574 Заславль 4 502 Жодино 7 903 Слуцк 7 478 Барановичи 4 343

P. S. Не приходится сомневаться, что в скором времени райисполкомы научатся применять свои же показатели удельной стоимости. Другое дело — как быть с теми гражданами, которым при покупке участка с аукциона ничего не сказали о компенсации? В ближайшее время мы расскажем историю, в которой исполком попытался выставить счет за коммуникации владельцу аукционного участка, довел дело до суда и проиграл.