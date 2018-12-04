Налоговая взялась за владельцев собак. Кому и сколько нужно платить за четвероногих

Министерство по налогам и сборам Беларуси напоминает, что владельцы собак должны зарегистрировать своих питомцев и платить налог на содержание собак. Если не зарегистрировать, можно получить штраф до 15 базовых или 367,5 рубля.



Александра Квиткевич, TUT.BY

Налог должны платить все владельцы собак, чьим питомцам больше трех месяцев. В Минске размер налога 0,3 базовые величины в квартал — это 7,35 рубля, если конечно порода собаки не включена в список потенциально опасных. Если питомец оказался в перечне, за него нужно будет платить одну базовую или 24,5 рубля в квартал.

Чтобы платить налог за питомца, его нужно зарегистрировать. Это можно сделать в ЖЭУ по месту жительства. Счет за содержание собаки будут выставлять в жировках на оплату коммунальных услуг.

От уплаты налога за собаку освобождены лишь некоторые категории людей. К ним относятся инвалиды по зрению, для которых содержание собаки-поводыря — жизненная необходимость.

Не платить могут неработающие пенсионеры, инвалиды первой и второй группы при отсутствии регистрации по месту их жительства трудоспособных членов семьи, но за одну собаку. Также от налога освобождены те хозяева собак, которые живут в собственном доме, при условии содержания ими не более одной собаки, которая не является источником получения дополнительных доходов.

Министерство по налогам и сборам напоминает, что за неуплату налога за владение собаками, как и любого другого налога, можно получить штраф.