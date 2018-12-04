ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Налоговая взялась за владельцев собак. Кому и сколько нужно платить за четвероногих

05.12.2018 15:19 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Министерство по налогам и сборам Беларуси напоминает, что владельцы собак должны зарегистрировать своих питомцев и платить налог на содержание собак. Если не зарегистрировать, можно получить штраф до 15 базовых или 367,5 рубля.


Александра Квиткевич, TUT.BY

Налог должны платить все владельцы собак, чьим питомцам больше трех месяцев. В Минске размер налога 0,3 базовые величины в квартал — это 7,35 рубля, если конечно порода собаки не включена в список потенциально опасных. Если питомец оказался в перечне, за него нужно будет платить одну базовую или 24,5 рубля в квартал.

Чтобы платить налог за питомца, его нужно зарегистрировать. Это можно сделать в ЖЭУ по месту жительства. Счет за содержание собаки будут выставлять в жировках на оплату коммунальных услуг.

От уплаты налога за собаку освобождены лишь некоторые категории людей. К ним относятся инвалиды по зрению, для которых содержание собаки-поводыря — жизненная необходимость.

Не платить могут неработающие пенсионеры, инвалиды первой и второй группы при отсутствии регистрации по месту их жительства трудоспособных членов семьи, но за одну собаку. Также от налога освобождены те хозяева собак, которые живут в собственном доме, при условии содержания ими не более одной собаки, которая не является источником получения дополнительных доходов.

Министерство по налогам и сборам напоминает, что за неуплату налога за владение собаками, как и любого другого налога, можно получить штраф.

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Налоговики напоминают, что за незарегистрированную собаку можно получить штраф.
 
Новости дня
Новости разные
 
Топ-10 достопримечательностей Беларуси, которые должен посетить каждый турист
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.12.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика