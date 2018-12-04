|
Налоговая взялась за владельцев собак. Кому и сколько нужно платить за четвероногих
Министерство по налогам и сборам Беларуси напоминает, что владельцы собак должны зарегистрировать своих питомцев и платить налог на содержание собак. Если не зарегистрировать, можно получить штраф до 15 базовых или 367,5 рубля.
Налог должны платить все владельцы собак, чьим питомцам больше трех месяцев. В Минске размер налога 0,3 базовые величины в квартал — это 7,35 рубля, если конечно порода собаки не включена в список потенциально опасных. Если питомец оказался в перечне, за него нужно будет платить одну базовую или 24,5 рубля в квартал.
Чтобы платить налог за питомца, его нужно зарегистрировать. Это можно сделать в ЖЭУ по месту жительства. Счет за содержание собаки будут выставлять в жировках на оплату коммунальных услуг.
От уплаты налога за собаку освобождены лишь некоторые категории людей. К ним относятся инвалиды по зрению, для которых содержание собаки-поводыря — жизненная необходимость.
Не платить могут неработающие пенсионеры, инвалиды первой и второй группы при отсутствии регистрации по месту их жительства трудоспособных членов семьи, но за одну собаку. Также от налога освобождены те хозяева собак, которые живут в собственном доме, при условии содержания ими не более одной собаки, которая не является источником получения дополнительных доходов.
Министерство по налогам и сборам напоминает, что за неуплату налога за владение собаками, как и любого другого налога, можно получить штраф.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Налоговики напоминают, что за незарегистрированную собаку можно получить штраф.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)