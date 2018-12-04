Беларуси придется экспортировать зерно из-за неудавшегося урожая

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Засушливый май и начало лета привели к недобору зерна – собрано на 1,8 млн тонн меньше, чем в прошлом году, сообщил Минсельхозпрод.

В связи с этим планируется экспортировать 600-700 тыс. т. Закупки планируется проводить в разных странах, в том числе России и Украине, сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун.

Чиновник отметил, что продовольственным зерном Беларусь обеспечена, дополнительные закупки потребуются для обеспечения зерном, например, птицекомплексов. «Не исключено, что области будут проводить централизованные конкурсы. Будем закупать у тех, кто предложит наименьшую цену и наилучшие условия», - цитирует Гракуна БЕЛТА .