|
Беларуси придется экспортировать зерно из-за неудавшегося урожая
05.12.2018 15:10 — Разное | Ежедневник
фото: hotgeo.ru
Засушливый май и начало лета привели к недобору зерна – собрано на 1,8 млн тонн меньше, чем в прошлом году, сообщил Минсельхозпрод.
В связи с этим планируется экспортировать 600-700 тыс. т. Закупки планируется проводить в разных странах, в том числе России и Украине, сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун.
Чиновник отметил, что продовольственным зерном Беларусь обеспечена, дополнительные закупки потребуются для обеспечения зерном, например, птицекомплексов. «Не исключено, что области будут проводить централизованные конкурсы. Будем закупать у тех, кто предложит наименьшую цену и наилучшие условия», - цитирует Гракуна
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Засушливый май и начало лета привели к недобору зерна – собрано на 1,8 млн тонн меньше, чем в прошлом году, сообщил Минсельхозпрод.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)