С 1 января размер минимальной зарплаты в Беларуси составит 330 рублей



Фото носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

сообщают

Напомним, ранее премьер-министр, представляя программу деятельности правительства на 2018−2020 годы на заседании палаты представителей, заявил, что в Беларуси хотят повысить минимальную зарплату до минимального потребительского бюджета.— отметил премьер-министр.Ранее в правительстве заявляли, что сейчас занимаются подготовкой предложения по более быстрому повышению минимальной зарплаты, ее хотят повышать раз в квартал. Сейчас минималка увеличивается один раз в год — в январе.Также власти планировали к концу 2018 года установить размер минимальной зарплаты, которая сейчас составляет 305 рублей, не ниже уровня среднедушевого минимального потребительского бюджета для семьи из четырех человек и не меньше трети от средней зарплаты по республике. Это предусмотрено генсоглашением между правительством, республиканским объединением нанимателей и профсоюзами на 2016−2018 годы.