Сбой в работе литовской таможни: машины на границе оформляют вручную

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По информации, поступившей от литовской таможенной службы, сбой произошел в пунктах пропуска «Мядининкай» (с нашей стороны — «Каменный Лог»), «Шальчининкай» (с нашей стороны — «Бенякони»), «Лаворишкес» (с нашей стороны — «Котловка»), «Райгардас» (с нашей стороны — «Привалка»).С утра 5 декабря таможенное оформление транспортных средств литовские таможенники осуществляют в ручном режиме. Это замедляет перемещение автомобилей через таможенную границу.Аналогичный сбой в работе литовских таможенников был 3 декабря.Гродненская региональная таможня просит водителей учитывать эту информацию при планировании поездок.