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Житель Подмосковья гулял по улице с отрезанной головой жены
Иллюстративное фото
Тело женщины было обнаружено 1 декабря в квартире.
Следственный комитет России подтвердил лишь факты убийства и последующего задержания. Но местные СМИ пишут, что мужчина взял отрезанную голову, пошел с ней на улицу и выбросил голову за домом.
Другие сообщают, что после убийст
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Тело женщины было обнаружено 1 декабря в квартире.
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