Житель Подмосковья гулял по улице с отрезанной головой жены



Иллюстративное фото

Тело женщины было обнаружено 1 декабря в квартире.Следственный комитет России подтвердил лишь факты убийства и последующего задержания. Но местные СМИ пишут, что мужчина взял отрезанную голову, пошел с ней на улицу и выбросил голову за домом.Другие сообщают, что после убийства мужчина позвал соседа, чтобы тот «оценил» содеянное. Шокированный сосед будто бы и вызвал милицию.