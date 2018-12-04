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Житель Подмосковья гулял по улице с отрезанной головой жены

05.12.2018 15:30 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Произошло все в небольшом городке Пересвет в Сергиево-Посадском муниципальном районе Московской области. Сожители — 43-летний мужчина и 44-летняя женщина — выпивали, поссорились. А результатом ссоры стало жестокое убийство.

Тело женщины было обнаружено 1 декабря в квартире.

Следственный комитет России подтвердил лишь факты убийства и последующего задержания. Но местные СМИ пишут, что мужчина взял отрезанную голову, пошел с ней на улицу и выбросил голову за домом.



Другие сообщают, что после убийстnn.byва мужчина позвал соседа, чтобы тот «оценил» содеянное. Шокированный сосед будто бы и вызвал милицию.

 
 
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Тело женщины было обнаружено 1 декабря в квартире.
 
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