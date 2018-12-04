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Министерством экономики рулит молодняк. 5 интересных фактов о них

05.12.2018 14:46 — Разное | UDF  
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Сергей Румас и Дмитрий Крутой. Фото: TUT.BY
Взгляды молодых чиновников и Лукашенко не всегда совпадают.


Новому министру и большинству его замов до 40 лет

Министерством экономики рулит молодняк. 5 интересных фактов о них

Фото: economy.gov.by

Существенное омоложение Министерства экономики началось в августе, когда вместо 63-летнего Владимира Зиновского новым руководителем ведомства стал 37-летний Дмитрий Крутой. Он является самым молодым министром в правительстве.

Последнее омоложение произошло около месяца назад, когда Александр Лукашенко назначил заместителем министра 33-летнего Дмитрия Ярошевича. До этого он работал начальником главного управления стратегического анализа и международного сотрудничества.

Министерством экономики рулит молодняк. 5 интересных фактов о них

Дмитрий Ярошевич – в центре. Фото: economy.gov.by

Заместителю министра Юрию Чеботарю – 39 лет.

Заместителю министра Дмитрию Матусевичу – 40.

Только первый зам Александр Червяков заметно старше коллег – ему 52.


Министерство выступает со смелыми идеями по ограничению роли государства

В августе премьер-министр Сергей Румас сказал руководству министерства экономики:

«Я жду от Вас и от Вашей команды новых идей. Потому что все мы понимаем, что время течет, все меняется, мир меняется вокруг нас очень быстро, и руководить экономикой старыми методами уже не всегда получается».


Новые идеи молодые чиновники действительно выдвинули, и часть из них является достаточно смелыми, поскольку ограничивает роль государства и местных властей.

Минэкономики предложило передавать бизнесу госсобственность в некоторых районах без дополнительных условий.

«В районах со сложным экономическим положением в качестве эксперимента мы хотим предложить, чтобы объекты государственной собственности, которые неэффективно используются, передавались предпринимателям в обмен, грубо говоря, на одно-два рабочих места и все, без всяких дополнительных обременительных условий», – объяснил в эфире телеканала «Беларусь 1» министр Крутой.

В реестре Госкомитета по имуществу сейчас находится 1,7 тыс. неиспользуемых или плохо используемых объектов госсобственности.

Минэкономики также планирует создать систему мониторинга решений госорганов в отношении бизнеса. Цель – равные условия на рынке для всех субъектов хозяйствования, независимо от формы собственности. Планируется, что новая система заработает в 2019 году. Чиновникам, которые будут ущемлять права бизнеса, может грозить штраф.

Еще одна смелая идея ведомства – реформировать Министерство промышленности. Минпром курирует более 200 организаций, в Минэкономики считают, что кадрового состава для этого недостаточно. Есть два варианта: создать новое Министерство промышленной политики (с разделением функций регулятора и собственника) или создать госкорпорации.


Взгляды Минэкономики и Лукашенко не всегда совпадают

На днях в интервью телеканалу «Россия 24» Александр Лукашенко назвал драйверами роста белорусской экономики IT-технологии и модернизацию предприятий старой школы, в том числе таких, как МАЗ, БелАЗ, МТЗ.

До этого на круглом столе «Цели, приоритеты устойчивого развития в контексте национальных интересов» Дмитрий Крутой заявил, что рост ВВП будет обеспечиваться за счет не столько крупных промышленных отечественных производств, сколько за счет роста рынка сферы услуг, малого и среднего бизнеса.

Он также говорил, что количество занятых в сегменте малого и среднего предпринимательства к 2030 году может составить 2 млн человек (сейчас 1,3 млн).


Минэкономики являются большим оптимистом

Месяц назад министр Крутой заявил, что не разделяет оценку Всемирного банка относительно сохраняющейся в стране рецессии.

Он обозначил амбициозные задачи на перспективу: войти в топ-30 рейтинга Doing Business, создать лучшие в ЕАЭС условия, увеличить к 2025 году объем общих инвестиций в стране до Br53 млрд (в два раза).

Для этого министерство планирует усовершенствовать законодательную базу, снять барьеры и изъятия в ЕАЭС, упростить процедуры и сократить сроки получения разрешений.


Министерство открыто для предложений и новых работников

Например, молодые чиновники предлагают направлять им предложения по улучшению инвестиционного климата (предоставление индивидуальных льгот) – на адреса электронной почты [email protected] и [email protected]

На сайте министерства указано, что ведомство формирует перспективный кадровый резерв. Желающим в него попасть нужно заполнить анкету. Зачисленные в резерв будут информироваться о появляющихся вакансиях и смогут принять участие в закрытых конкурсах на вакантные должности.

Необходимый возраст – от 22 до 45 лет.

 
 
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