Министерством экономики рулит молодняк. 5 интересных фактов о них



Сергей Румас и Дмитрий Крутой. Фото: TUT.BY

Новому министру и большинству его замов до 40 лет

Фото: economy.gov.by





Дмитрий Ярошевич – в центре. Фото: economy.gov.by

Министерство выступает со смелыми идеями по ограничению роли государства

«Я жду от Вас и от Вашей команды новых идей. Потому что все мы понимаем, что время течет, все меняется, мир меняется вокруг нас очень быстро, и руководить экономикой старыми методами уже не всегда получается».

Взгляды Минэкономики и Лукашенко не всегда совпадают

Минэкономики являются большим оптимистом

Министерство открыто для предложений и новых работников

Существенное омоложение Министерства экономики началось в августе, когда вместо 63-летнегоновым руководителем ведомства стал 37-летний. Он является самым молодым министром в правительстве.Последнее омоложение произошло около месяца назад, когданазначил заместителем министра 33-летнего. До этого он работал начальником главного управления стратегического анализа и международного сотрудничества.Заместителю министра– 39 лет.Заместителю министра– 40.Только первый замзаметно старше коллег – ему 52.В августе премьер-министрсказал руководству министерства экономики:Новые идеи молодые чиновники действительно выдвинули, и часть из них является достаточно смелыми, поскольку ограничивает роль государства и местных властей.Минэкономики предложило передавать бизнесу госсобственность в некоторых районах без дополнительных условий.– объяснил в эфире телеканала «Беларусь 1» министр Крутой.В реестре Госкомитета по имуществу сейчас находится 1,7 тыс. неиспользуемых или плохо используемых объектов госсобственности.Минэкономики также планирует создать систему мониторинга решений госорганов в отношении бизнеса. Цель – равные условия на рынке для всех субъектов хозяйствования, независимо от формы собственности. Планируется, что новая система заработает в 2019 году. Чиновникам, которые будут ущемлять права бизнеса, может грозить штраф.Еще одна смелая идея ведомства – реформировать Министерство промышленности. Минпром курирует более 200 организаций, в Минэкономики считают, что кадрового состава для этого недостаточно. Есть два варианта: создать новое Министерство промышленной политики (с разделением функций регулятора и собственника) или создать госкорпорации.На днях в интервью телеканалу «Россия 24» Александр Лукашенкодрайверами роста белорусской экономики IT-технологии и модернизацию предприятий старой школы, в том числе таких, как МАЗ, БелАЗ, МТЗ.До этого на круглом столе «Цели, приоритеты устойчивого развития в контексте национальных интересов» Дмитрий Крутой заявил, что рост ВВП будет обеспечиваться за счет не столько крупных промышленных отечественных производств, сколько за счет роста рынка сферы услуг, малого и среднего бизнеса.Он также говорил, что количество занятых в сегменте малого и среднего предпринимательства к 2030 году может составить 2 млн человек (сейчас 1,3 млн).Месяц назад министр Крутой заявил, что не разделяет оценку Всемирного банка относительно сохраняющейся в стране рецессии.Он обозначил амбициозные задачи на перспективу: войти в топ-30 рейтинга Doing Business, создать лучшие в ЕАЭС условия, увеличить к 2025 году объем общих инвестиций в стране до Br53 млрд (в два раза).Для этого министерство планирует усовершенствовать законодательную базу, снять барьеры и изъятия в ЕАЭС, упростить процедуры и сократить сроки получения разрешений.Например, молодые чиновники предлагают направлять им предложения по улучшению инвестиционного климата (предоставление индивидуальных льгот) – на адреса электронной почтыНа сайте министерства указано, что ведомство формирует перспективный кадровый резерв. Желающим в него попасть нужно. Зачисленные в резерв будут информироваться о появляющихся вакансиях и смогут принять участие в закрытых конкурсах на вакантные должности.Необходимый возраст – от 22 до 45 лет.