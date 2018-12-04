США объявили ультиматум России

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Госсекретарь США Майк Помпео фактически объявил ультиматум России, призвав ее в течение 60 дней вернуться к исполнению обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Соответствующее заявление он сделал 4 ноября на пресс-конференции в Брюсселе, сообщаетПо словам, если Россия не станет соблюдать условия соглашения, спустя два месяца Америка начнет процедуру выхода из ДРСМД, которая займет полгода.Москва развернула "несколько батальонов" крылатых ракет SSC-8, или 9M729, дальность их полета представляет "непосредственную угрозу для Европы", подчеркнул глава Государственного департамента.Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности подписали в 1987 году генеральный секретарь ЦК КПССи президент США. Соглашение запрещало сторонам производство баллистических и крылатых ядерных ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5,5 тыс. км, их испытание и развертывание.20 октября 2018 года президент СШАсообщил, что его страна выйдет из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.Советник президента США по национальной безопасностиподчеркнул, что угрозой является не выход Америки из ДРСМД, а наличие российских ракет на европейской территории.Президент России Владимир Путин заявил, что если после выхода США из договора американские ракеты средней и меньшей дальности будут поставлены в Европу, то Россия