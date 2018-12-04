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США объявили ультиматум России

05.12.2018 14:31 — Разное | UDF  
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США перестанут соблюдать положения соглашения о контроле за ядерными вооружениями, если РФ в течение двух месяцев не вернется к исполнению взятых на себя обязательств, заявил глава Госдепартамента Майк Помпео.

Госсекретарь США Майк Помпео фактически объявил ультиматум России, призвав ее в течение 60 дней вернуться к исполнению обязательств в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Соответствующее заявление он сделал 4 ноября на пресс-конференции в Брюсселе, сообщает Reuters.

По словам Майкла Помпео, если Россия не станет соблюдать условия соглашения, спустя два месяца Америка начнет процедуру выхода из ДРСМД, которая займет полгода.

Москва развернула "несколько батальонов" крылатых ракет SSC-8, или 9M729, дальность их полета представляет "непосредственную угрозу для Европы", подчеркнул глава Государственного департамента.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности подписали в 1987 году генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган. Соглашение запрещало сторонам производство баллистических и крылатых ядерных ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5,5 тыс. км, их испытание и развертывание.

20 октября 2018 года президент США Дональд Трамп сообщил, что его страна выйдет из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подчеркнул, что угрозой является не выход Америки из ДРСМД, а наличие российских ракет на европейской территории.

Президент России Владимир Путин заявил, что если после выхода США из договора американские ракеты средней и меньшей дальности будут поставлены в Европу, то Россия "должна будет ответить зеркально".

 
 
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США перестанут соблюдать положения соглашения о контроле за ядерными вооружениями.
 
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