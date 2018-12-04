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Краш-тесты Euro NCAP: еще одна модель Fiat удостоена «нулевого» рейтинга

05.12.2018 15:30 — Разное | Tut.by  
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Результаты предыдущей серии краш-тестов организации Euro NCAP были обнародованы в октябре, и вот подоспела новая порция «жертв». На этот раз в испытаниях приняли участие восемь автомобилей, одним из которых оказался настоящий старожил рынка.


Для чего вдруг эксперты европейского комитета выбрали для новой серии тестов хэтчбек Fiat Panda третьего поколения, который выпускается с 2011 года и был скромно обновлен пару лет назад? Все просто: наглядно показать, что машины, дебютировавшие несколько лет назад, по части безопасности сильно уступают новичкам рынка. В общем, как и у Punto год назад, на счету у этой фиатовской модели — «ноль звезд» за безопасность.

Разумеется, за прошедшие семь лет Panda, в 2011 году заработавшая «четыре звезды», лучше не стала, а вот нормативы Euro NCAP стали гораздо строже. Основной пункт критики в адрес Panda — неудовлетворительная степень защиты детей на заднем ряду: оценка за безопасность в этой категории стала худшей за всю историю проведения испытаний Euro NCAP (лишь 16% против 79% в среднем у новых машин). Велики нагрузки и на взрослых седоков — при фронтальном ударе велик риск травм грудной клетки водителя, а при наезде сзади у Panda низкая защита от хлыстовых травм шеи. Не отвечает духу времени и защита пешеходов, но больше всего баллов Panda не досчиталась по причине отсутствия электронных помощников.

Что касается новинок, то самым резонансным стал тест нового Jeep Wrangler (к слову, его также выпускает концерн Fiat Chrysler), который получил всего одну «звездочку»! Виной сему прежде всего скудный список оснащения вспомогательными системами (есть разве что сигнализаторы непристегнутых ремней), однако и пассивная безопасность у американского внедорожника оказалась неидеальной (нагрузки на ноги и грудные клетки седоков превышают порог травмирования).


Остальные участники нынешней серии краш-тестов получили максимальные «пять звезд» — это новые поколения кроссоверов Audi Q3, Hyundai Santa Fe и BMW X5, электрический Jaguar I-Pace, новый Peugeot 508 и универсал Volvo V60 (итоговый результат автоматом засчитали и для соплатформенного седана S60).

 
 
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Результаты предыдущей серии краш-тестов организации Euro NCAP были обнародованы в октябре, и вот подоспела новая порция «жертв».
 
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