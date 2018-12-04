Глава Минобороны Украины отмечает улучшение ситуации с судоходством в Керченском проливе

Возможность продления военного положения на Украине зависит от действий Российской Федерации, но в настоящее время нет оснований для его отмены, несмотря на определенную деэскалацию ситуации в Керченском проливе, заявляет министр обороны Украины Степан Полторак.

"Что касается продления военного положения, я точно думаю, что это зависит от действий РФ, от намерений... от обстановки, которая будет складываться на границе", - сказал С.Полторак журналистам в среду в Киеве.

При этом он добавил: "Президент Украины готов отменить военное положение, но для этого нужны основания".

С.Полторак подчеркнул, что таких оснований в настоящее время нет, но в то же время отметил "определенные продвижения по Керченскому проливу". "Россия частично разблокировала проход, разблокировала некоторые наши порты, что дало возможность продвижения наших гражданских и торговых судов... Некоторые вопросы решаются, но, к сожалению, не все, в том числе не решается вопрос относительно возвращения наших героев", - сказал министр.

Кроме того, С.Полторак сообщил, что до конца текущего года планируется несколько визитов на Украину его "западных коллег".

По его словам, речь идет о руководителях оборонных ведомств стран НАТО, которые поддерживают евроатлантические стремления Украины, "чтобы на месте они ознакомились с положением дел".

Позже на торжественных мероприятиях по случаю Дня Вооруженных сил Украины министр обороны подвел первые итоги введения военного положения.

"Прошло больше 10 дней, и положение, в котором мы находимся, дает возможность повышать возможность Вооруженных сил пресекать агрессию... Эти дни показали способность в первую очередь Вооруженных сил быстро реагировать на угрозы... Мы должны сделать все возможное, чтобы до конца действия военного положения максимально приблизиться к готовности к сюрпризам, которые, к сожалению, могут быть", - сказал С.Полторак.

Он подчеркнул, что нагрузка на украинские войска значительно увеличилась. При этом, по словам министра, не только украинские военные работают в особом режиме, но и военно-промышленный комплекс страны.

По его словам, ВСУ начали подготовку резерва, "также планируется передислокация частей и подразделений на угрожающих направлениях, чтобы максимально сохранить в безопасности жизнь наших людей".

Министр сказал: "мы не можем спокойно спать, когда каждый день группировки российских войск на границе с Украиной увеличиваются... Когда на границе с Украиной увеличилось (присутствие) Вооруженных сил РФ с 26 до 29 батальонно-тактических групп, когда значительно увеличилась группировка российских войск в Крыму, и усилились разведывательные мероприятия, когда есть планы по дестабилизации внутри Украины".

Кроме того, С.Полторак сообщил, что Минобороны подготовило большое количество законодательных инициатив, которые помогут улучшить возможности защиты украинского государства.