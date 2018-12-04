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На Московской улице в Минске столкнулись четыре автомобиля, две пассажирки попали в реанимацию
Водитель BMW, двигавшегося со стороны улицы Чкалова в направлении проспекта Независимости по улице Московской, в районе дома номер 14 не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома в среду. Там BMW столкнулся с Mercedes, Subaru и VW.
Три пассажирки BMW были госпитализированы в БСМП с травмами различной степени тяжести, две из них помещены в отделение реанимации.
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, следователь и специалист управления ГКСЭ по г.Минску. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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Водитель BMW, двигавшегося со стороны улицы Чкалова в направлении проспекта Независимости по улице Московской, в районе дома номер 14 не справился с управлением и...
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