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Более 400 экспонатов с уникальной историей. Домашний музей Деда Мороза открыла жительница Бреста
Новости Беларуси. Дом, в котором поселился Дед Мороз. Уникальную коллекцию бородатых волшебников собрала жительница Бреста Анна Ковалева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Музей главного героя новогодних праздников она открыла у себя дома и готова принимать гостей. В экспозиции представлено более 400 экспонатов. У каждого – своя уникальная история.
Эту коллекцию из главных новогодних персонажей брестчанка Анна Ковалева активно собирала по крупицам больше 10 лет. Хотя как считать: на стеллажах стоит и Дед Мороз из ее детства – с семейного талисмана, по сути, все и началось. Своя уникальная история есть у каждого из 412 экспонатов. Кстати, большинство из них приобретены на аукционах.
Анна Ковалева, коллекционер:
Этот музей скорее не частный, а домашний. Недаром за экскурсию денег не берут, на входе выдают теплые тапочки, а детей угощают конфетами. Коммерческих целей у хозяйки огромной коллекции нет. Главное, рассказать о происхождении любимца всех детей.
Татьяна Дрозд, житель Бреста:
Бородатый волшебник из стекла, фарфора, ваты, гипса – материалы на любой вкус. Сказочные герои «съехались» в ее квартиру из более чем 20 стран, в основном, бывших советских республик. Однако есть также из Чехии, Венгрии, Италии и Черногории. На полках необычного музея есть и самые настоящие долгожители.
Петр Бутрим, СТВ:
Символично и то, что коллекцию для широкой публики открыли аккурат в день рождения Деда Мороза. По сути, это первый в Беларуси подобный музей. На его основе Анна Ковалева в будущем мечтает создать большой авторский каталог новогодних персонажей.
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Новости Беларуси. Дом, в котором поселился Дед Мороз. Уникальную коллекцию бородатых волшебников собрала жительница Бреста Анна Ковалева, сообщили в программе...
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