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Топ-10 достопримечательностей Беларуси, которые должен посетить каждый турист
Новости Беларуси. Недавно Национальное агентство по туризму составило список из 10 мест Беларуси, которые обязательно должен увидеть каждый турист. Старинные церкви, замки, дворцы и невероятные сооружения.
Цель агентства – познакомить людей с самыми интересными достопримечательностями Беларуси. Давайте посмотрим, какие места попали в этот список.
1. Церковь Святой Троицы в агрогородке Гервяты.
Этот
В парке возле костёла находятся статуи ангелов и апостолов. Службы в Церкви Святой Троицы проходят на польском, белорусском и литовском языках.
2. Софийский собор в Полоцке.
Сейчас это музей, в концертном зале которого весной и осенью проходят фестивали камерной и органной музыки. А раз в году в соборе проводится богослужение в честь Евфросиньи Полоцкой.
3. Дворец Пусловских в Коссово.
Он был построен в 19 веке по заказу Казимира Пусловского. Позже
Во время Первой мировой войны дворец был разграблен и частично разрушен, уничтожены сад и оранжереи. Во время Второй мировой войны здание пострадало от пожара, устроенного партизанами.
Позже спецкомиссия ЮНЕСКО признала дворец перспективным международным туристическим объектом и выделила на подготовительные работы по его восстановлению грант в 50 000 долларов.
4. Мирский замок.
Одна из самых известных белорусских достопримечательностей. Своего расцвета замок достиг, когда был в собственности белорусских магнатов Радзивиллов. Сооружение становилось полем боя во многих войнах.
Про замок ходит множество легенд, например, о призраке Белой Девы, о бараньей голове и о ходе, связывающем Мирский и Несвижский замки.
В наше время в здании проводятся экскурсии, а у его стен устраиваются фестивали музыки.
5. Несвижский замок.
Ещё один
Войны и иные потрясения привели к разграблению богатств, само здание не было слишком сильно повреждено, но постепенно разрушалось от старости. В 2002 году в замке произошёл пожар, после чего началась реставрация, длившаяся до середины 2012 года.
6. Дворец Булгаков в Жиличах.
Дворец Булгаков является центральным элементом композиции всего дворцово-паркового комплекса, замкнутого в прямоугольник. Внутри
Особенностью дворца можно назвать сеть подземных тоннелей, о которых ходят легенды.
7. Гомельский дворцово-парковый ансамбль.
Удивительный факт, но эта усадьба полностью сохранилась со времён своего возведения. Комплекс включает в себя дворец Румянцевых и Паскевичей, часовню-усыпальницу князей Паскевичей, зимний сад с башней обозрения и иные достопримечательности.
В настоящее время во дворце находится музей, в котором рассказывают историю Гомеля и показывают сохранившиеся предметы роскоши.
8. Дворец Сапег в Ружанах (Ружанский дворец).
Войны с Россией и Швецией потрепали замок, но наследники обновили его. В 1914 году здание сгорело, за 15 лет его частично отреставрировали, но в 1944 году была поставлена точка в разрушении дворца.
Сейчас восстановлены въездные ворота Ружанского дворца. Там находится музей, в котором рассказывают историю местечка и семьи Сапег.
9. Усадьба Огинских в Залесье.
Сооружение основал не кто иной, как композитор Михаил Огинский, который написал полонез «Прощание с Родиной». Проживая в усадьбе, Михаил организовывал там музыкально-литературные вечера. Эта традиция сохранилась до наших дней.
В настоящее время в усадьбе Огинских работает посвящённый семье музей, а также в здании проводятся баллы и концерты классической музыки.
10. Сталинский ампир в Минске.
Во время Второй мировой войны столица Беларуси была разрушена практически до основания. Советское руководство решило не восстанавливать старые здания, а отстроить город заново. Образцами сталинского ампира являются Главпочтамт, «Ворота Минска», здание цирка, ГУМ.
Таков топ-10 достопримечательностей Беларуси. Сейчас государство проводит политику, направленную на развитие туристической сферы в стране, в том числе выпускаются видео, показывающие красоту республики.
Кстати, на днях
Осенью 2018 года у Августовского канала появился собственный сайт. «Более 100 тысяч туристов посетило этот уникальный объект и окрестности» (
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Новости Беларуси. Недавно Национальное агентство по туризму составило список из 10 мест Беларуси, которые обязательно должен увидеть каждый турист. Старинные...
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