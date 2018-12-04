﻿ Праздничную иллюминацию на новогодних елях в Минске включат 15 декабря. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Праздничную иллюминацию на новогодних елях в Минске включат 15 декабря

05.12.2018 14:53 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Огни на минских елях зажгут 15 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одновременно сразу 30 праздничных деревьев, установленных в разных районах города, засияют огнями гирлянд.

Праздничную иллюминацию на новогодних елях в Минске включат 15 декабря

Праздничную иллюминацию на новогодних елях в Минске включат 15 декабря

Оформление зеленых красавиц практически завершено. У каждой свой индивидуальный дизайн. Традиционно удивит и главная елка столицы – на Октябрьской площади. Впервые здесь применят пиксельные технологии. Общая длинна современных гирлянд – 4,5 километра. Специалисты разработали 200 сценариев иллюминационной программы.

Сколько будет стоить новогодняя ёлка и когда их начнут продавать в в Минске?
Новости по теме

2019-й под знаком Жёлтого Кабана. В чём встречать Новый год

«Комплимент нашим горожанам»: стеклянные павильоны с сувенирами и глинтвейном откроют на Октябрьской площади 20 декабря

Праздник без происшествий. Акция «Безопасный Новый год» стартовала в Беларуси

В Солигорске приступили к установке самой высокой ёлки в регионе

Ёлку из золотых монет установили в Мюнхене

Праздник для каждого ребёнка. Более 15 тысяч маленьких белорусов примут участие в новогодней акции «Наши дети»

Сколько будет стоить новогодняя ёлка и когда их начнут продавать в в Минске?

Ёлки-2019 в Минске: световые картины, славянские буквы, символика стран-участниц детского «Евровидения»
‡агрузка...
Новости 24 часа

Александр Лукашенко рассказал о драйверах роста белорусской экономики в интервью Сергею Брилёву

Более 400 экспонатов с уникальной историей. Домашний музей Деда Мороза открыла жительница Бреста

Получателей безналичных жилищных субсидий в Минске стало больше в семь раз

Праздничную иллюминацию на новогодних елях в Минске включат 15 декабря

Более 10 тысяч билетов продано на II Европейские игры: какие спортивные дисциплины популярны у болельщиков

Польше вручили экологическую антипремию «Ископаемое дня»

Взрыв бытового газа мог стать причиной обрушения дома в Борисове

Президент Беларуси совершит рабочий визит в Россию для участия в саммитах ЕАЭС и СНГ

Все новости
 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Огни на минских елях зажгут 15 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одновременно сразу 30 праздничных деревьев, установленных в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Летняя Олимпиада-2032 может пройти в Северной Корее
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.12.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика