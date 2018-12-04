|
Праздничную иллюминацию на новогодних елях в Минске включат 15 декабря
Новости Беларуси. Огни на минских елях зажгут 15 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одновременно сразу 30 праздничных деревьев, установленных в разных районах города, засияют огнями гирлянд.
Оформление зеленых красавиц практически завершено. У каждой свой индивидуальный дизайн. Традиционно удивит и главная елка столицы – на Октябрьской площади. Впервые здесь применят пиксельные технологии. Общая длинна современных гирлянд – 4,5 километра. Специалисты разработали 200 сценариев иллюминационной программы.
Сколько будет стоить новогодняя ёлка и когда их начнут продавать в в Минске?
Новости по теме
‡агрузка...
Александр Лукашенко рассказал о драйверах роста белорусской экономики в интервью Сергею Брилёву
Более 400 экспонатов с уникальной историей. Домашний музей Деда Мороза открыла жительница Бреста
Получателей безналичных жилищных субсидий в Минске стало больше в семь раз
Праздничную иллюминацию на новогодних елях в Минске включат 15 декабря
Более 10 тысяч билетов продано на II Европейские игры: какие спортивные дисциплины популярны у болельщиков
Польше вручили экологическую антипремию «Ископаемое дня»
Взрыв бытового газа мог стать причиной обрушения дома в Борисове
Президент Беларуси совершит рабочий визит в Россию для участия в саммитах ЕАЭС и СНГ
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Огни на минских елях зажгут 15 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одновременно сразу 30 праздничных деревьев, установленных в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)