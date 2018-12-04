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Более 10 тысяч билетов продано на II Европейские игры: какие спортивные дисциплины популярны у болельщиков

05.12.2018 14:44 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Более 10 тысяч билетов продано на II Европейские игры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Цифра превзошла ожидания организаторов.

Более 10 тысяч билетов продано на II Европейские игры: какие спортивные дисциплины популярны у болельщиков

Более 10 тысяч билетов продано на II Европейские игры: какие спортивные дисциплины популярны у болельщиков

Самыми популярными среди болельщиков стали билеты на церемонии открытия и закрытия Игр. Судя по ажиотажу, с нетерпением фанаты ждут и соревнований по легкой атлетике, художественной гимнастике и велосипедному спорту.

Отметим, квитки на Европейские игры автоматически становятся визой для болельщиков. До проведения спортивного форума в Минске осталось 198 дней.

Более 10 тысяч билетов продано на II Европейские игры: какие спортивные дисциплины популярны у болельщиков

Более 10 тысяч билетов продано на II Европейские игры: какие спортивные дисциплины популярны у болельщиков
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Теги: Брест, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Более 10 тысяч билетов продано на II Европейские игры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Цифра превзошла ожидания организаторов. ...
 
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