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Более 10 тысяч билетов продано на II Европейские игры: какие спортивные дисциплины популярны у болельщиков
Новости Беларуси. Более 10 тысяч билетов продано на II Европейские игры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Цифра превзошла ожидания организаторов.
Самыми популярными среди болельщиков стали билеты на церемонии открытия и закрытия Игр. Судя по ажиотажу, с нетерпением фанаты ждут и соревнований по легкой атлетике, художественной гимнастике и велосипедному спорту.
Отметим, квитки на Европейские игры автоматически становятся визой для болельщиков. До проведения спортивного форума в Минске осталось 198 дней.
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Более 10 тысяч билетов продано на II Европейские игры: какие спортивные дисциплины популярны у болельщиков
Новости Беларуси. Более 10 тысяч билетов продано на II Европейские игры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Цифра превзошла ожидания организаторов. ...
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