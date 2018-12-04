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Польше вручили экологическую антипремию «Ископаемое дня»
Новости Польши. Экологическую антипремию «Ископаемое дня» вручили Польше за деструктивное поведение в переговорах на климатической конференции ООН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Таким образом страны-участницы заседаний выразили недовольство словами Анджея Дуды о том, что Польша не собирается полностью отказаться от использования угля в энергетике.
Дуда отметил готовность развивать чистые источники энергии. Однако бурый уголь – стратегический ресурс для Польши, поскольку около 40 % энергии государство получает именно из него.
Напомним, в польском Катовице третий день проходит Конференция ООН по изменению климата. Главная цель участников – найти способы реализации Парижского соглашения по климату.
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Польше вручили экологическую антипремию «Ископаемое дня»
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Новости Польши. Экологическую антипремию «Ископаемое дня» вручили Польше за деструктивное поведение в переговорах на климатической конференции ООН, сообщили в...
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