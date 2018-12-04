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Летняя Олимпиада-2032 может пройти в Северной Корее

05.12.2018 14:52 — Разное | Партизан  
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Южная Корея и КНДР в феврале подадут в Международный олимпийский комитет (МОК) заявку на совместное проведение летней Олимпиады 2032 года.

Республика Корея и КНДР в феврале подадут в Международный олимпийский комитет (МОК) заявку на совместное проведение летней Олимпиады 2032 года. Об этом сообщило в среду южнокорейское Министерство культуры, спорта и туризма.

По словам представителя ведомства, в середине февраля 2019 года предварительно запланирован визит представителей двух корейских государств в штаб-квартиру МОК в швейцарской Лозанне. Именно тогда они могут передать чиновникам МОК соответствующую заявку.

"Планировалось сделать это в январе, но Север не смог сразу подтвердить график, и президент МОК Томас Бах тогда спросил, смогут ли представители двух Корей посетить Лозанну 15 февраля", - отметил представитель министерства.


В ноябре Сеул и Пхеньян договорились формально известить МОК о своем намерении совместно провести Олимпийские игры 2032 года. Изначально договоренность об этом была достигнута лидерами Севера и Юга Ким Чен Ыном и Мун Чжэ Ином на саммите в столице КНДР в сентябре этого года.



 
 
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Южная Корея и КНДР в феврале подадут в Международный олимпийский комитет (МОК) заявку на совместное проведение летней Олимпиады 2032 года.
 
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