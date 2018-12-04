Летняя Олимпиада-2032 может пройти в Северной Корее

Республика Корея и КНДР в феврале подадут в Международный олимпийский комитет (МОК) заявку на совместное проведение летней Олимпиады 2032 года. Об этом сообщило в среду южнокорейское Министерство культуры, спорта и туризма.





По словам представителя ведомства, в середине февраля 2019 года предварительно запланирован визит представителей двух корейских государств в штаб-квартиру МОК в швейцарской Лозанне. Именно тогда они могут передать чиновникам МОК соответствующую заявку.





"Планировалось сделать это в январе, но Север не смог сразу подтвердить график, и президент МОК Томас Бах тогда спросил, смогут ли представители двух Корей посетить Лозанну 15 февраля", - отметил представитель министерства.









В ноябре Сеул и Пхеньян договорились формально известить МОК о своем намерении совместно провести Олимпийские игры 2032 года. Изначально договоренность об этом была достигнута лидерами Севера и Юга Ким Чен Ыном и Мун Чжэ Ином на саммите в столице КНДР в сентябре этого года.







