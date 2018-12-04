$118 миллионов за год. Forbes составил топ-30 музыкантов с наибольшими доходами

Журнал Forbes опубликовал свой ежегодный рейтинг 30-и самых высокооплачиваемых музыкантов мира. Если в прошлом году в тройку попали двое рэперов, то в этот раз они заработали поменьше. Самые большие доходы у ирландской группы U2 − 118 миллионов долларов. На её успех повлиял выход аж 14-го альбома группы, Songs of Experience, 1 декабря 2017 года.

Издание подсчитало доналоговые (то есть до выплаты денег адвокатам, агентам и другим) доходы музыкантов за период с 1 июня 2017 года по 1 июня 2018 года. После U2 идут британцы − Coldplay с цифрой в 115,5 миллиона долларов благодаря своему Head Full Of Dreams Tour и Эд Ширан, который один напел на 110 миллионов. Для сравнения, в прошлом году первая тройка выглядела так: рэпер Дидди (130 миллионов долларов), Бейонсе (105 миллионов) и Дрейк (94 миллиона).

Из 30-и исполнителей и групп в рейтинге всего шесть девушек, самая успешная из них − Кэти Перри на пятом месте с заработком в 83 миллиона долларов. Сразу за ней идёт Тейлор Свифт, которая получила 80 миллионов. Отметим успех Guns N' Roses, которые заработали 71 миллион долларов и попали на восьмое место в рейтинге, а также Depeche Mode (15 место, 53 миллиона) и Metallica (26 место, 46 миллионов).

Полный рейтинг

1. U2

2. Сoldplay

3. Ed Sheeran

4. Bruno Mars (100 миллионов долларов)

5. Katy Perry (83 миллиона)

6. Taylor Swift (80 миллионов)

7. Jay-Z (76,5 миллиона)

8. Guns N' Roses (71 миллион)

9. Roger Waters (68 миллионов)

10. Diddy (64 миллиона)

11. Beyoncé (60 миллионов)

12. Kendrick Lamar (58 миллионов)

13. The Weeknd (57 миллионов)

14. The Eagles (56 миллионов)

15. Depeche Mode (53 миллиона)

16. Pink (52 миллиона)

17. Luke Bryan (52 миллиона)

18. Jimmy Buffett (51 миллион)

19. Lady Gaga (50 миллионов)

20. Calvin Harris (48 миллионов)

21. Paul McCartney (47,5 миллиона)

22. Drake (47 миллионов)

23. Jennifer Lopez (47 миллионов)

24. Foo Fighters (47 миллионов)

25. Elton John (46 миллионов)

26. Metallica (46 миллионов)

27. Garth Brooks (45,5 миллиона)

28. The Chainsmokers (45,5 миллиона)

29. Billy Joel (43,5 миллиона)

30. Rolling Stones (39 миллионов)

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