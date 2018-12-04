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В Беларуси органические продукты будут отмечать зелёным листочком на упаковке

05.12.2018 14:54 — Разное | KYKY  
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В ноябре 2019 года в Беларуси вступит в силу закон об органической продукции. Фермеры смогут получить сертификат о том, что их продукты органические. А покупатели будут обращать внимание на упаковку − там появится зелёный листочек у сертифицированных продуктов, пишет TUT.by.

В чём отличие органической продукции

Органическая продукция − это та, которую делают без использования химпрепаратов, гормонов роста, антибиотиков и методов генной инженерии. Сейчас в Беларуси есть 20 хозяйств, которые выпускают такие продукты, но сертификаты они получали в других странах. Замминистра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун сказал, что через год производители смогут «на законном основании получать чистую органическую продукцию. Её можно будет реализовывать на внутреннем и внешнем рынках». 

А что насчёт надписей «эко», «зелёная» и тому подобное

Гракун обратил внимание на продукты с такими надписями. Далеко не во всех случаях такие продукты действительно органические. Поэтому власти и принимают отдельный закон, чтобы беларусы могли быть уверены в товаре, который покупают.

Представитель Министерства природных ресурсов Андрей Кузьмич сказал, что органическое производство, которое правильно организовано, куда меньше вредит природе − в почву попадает меньше техногенных и химических веществ. А урожайность, по его словам, остаётся прежней, при этом органическое производство дешевле, так как не надо покупать дорогие удобрения.

Какие есть нюансы

Нужно, чтобы на земле, где будут производить органические продукты, ничего не выращивали и не применяли химудобрения в течение трёх лет. Фермеру нужно будет это доказать при подаче документов на сертификацию. Владимир Гракун говорит, что такая земля в стране есть. А в случае чего можно и подождать три года. Сейчас в Беларуси под органические продукты сертифицировано 1500 гектаров земли.

Подавать документы на сертификат никого не обяжут, это добровольно. Сертификация будет платной, но точная сумма ещё не определена. Госстандарт внесёт «органических» фермеров в специальный реестр на своём сайте − заглянуть туда можно будет любому покупателю.

По словам Елизаветы Козленко, представителя Госстандарта, подать документы можно будет и юрлицам, и физлицам, и ИП. А сертифицировать будут ещё и процесс производства. В планах выдавать сертификат на пять лет, но два раза проверить фермера − через 18 и 36 месяцев после выдачи документа.

 
 
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В ноябре 2019 года в Беларуси вступит в силу закон об органической продукции. Фермеры смогут получить сертификат о том, что их продукты органические. А покупатели...
 
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