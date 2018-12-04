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В США щенок откопал зуб мамонта на заднем дворе
Энергичный щенок начал копать землю на заднем дворе и наткнулся на кость эпохи ледникового периода. Об этом сообщает
Скаут — желтый лабрадор-ретривер, ему восемь месяцев. Он живет на острове Уидби в штате Вашингтон в США.
Однажды Скаут выкопал небольшую яму на заднем дворе и принес хозяину Кирку Лэйсвеллу что-то твердое. Мужчина подумал, что щенок нашел окаменевший кусок дерева или даже камень, хотя раньше такие предметы пса не интересовали.
Однако на следующий день щенок все еще носил свое сокровище в зубах. Хозяин забрал у него «камень», отмыл его и понял, что это кость. Лэйсвелл отправил ее фотографии специалистам музея Бёрка. Несколько палеонтологов подтвердили, что это зуб мамонта возрастом около 13 тысяч лет.
«Я не могу вспомнить случая, чтобы собака помогла найти полезное ископаемое, — сказала Андреа Годинез, директор по маркетингу музея Бёрка. — Как правило, зубы сохраняются дольше, чем другие части мамонта».
Известно, что в ледниковом периоде мамонты жили на острове Уидби. Теперь на этом месте оказался задний двор Лэйсвелла и Скаута.
Представители музея сообщили, что зуб недостаточно редок, чтобы добавить его к музейной коллекции. Поэтому ископаемое будут экспонировать на каминной полке в доме Лэйсвелла — там, где Скаут не сможет до него дотянуться.
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Несколько палеонтологов подтвердили, что это зуб мамонта возрастом около 13 тысяч лет.
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