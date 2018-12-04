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В США щенок откопал зуб мамонта на заднем дворе

05.12.2018 16:00 — Разное | Tut.by  
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Энергичный щенок начал копать землю на заднем дворе и наткнулся на кость эпохи ледникового периода. Об этом сообщает KOMO News.


Изображение: KOMO News

Скаут — желтый лабрадор-ретривер, ему восемь месяцев. Он живет на острове Уидби в штате Вашингтон в США.

Однажды Скаут выкопал небольшую яму на заднем дворе и принес хозяину Кирку Лэйсвеллу что-то твердое. Мужчина подумал, что щенок нашел окаменевший кусок дерева или даже камень, хотя раньше такие предметы пса не интересовали.

Однако на следующий день щенок все еще носил свое сокровище в зубах. Хозяин забрал у него «камень», отмыл его и понял, что это кость. Лэйсвелл отправил ее фотографии специалистам музея Бёрка. Несколько палеонтологов подтвердили, что это зуб мамонта возрастом около 13 тысяч лет.


Изображение: KOMO News

Изображение: KOMO News

«Я не могу вспомнить случая, чтобы собака помогла найти полезное ископаемое, — сказала Андреа Годинез, директор по маркетингу музея Бёрка. — Как правило, зубы сохраняются дольше, чем другие части мамонта».

Известно, что в ледниковом периоде мамонты жили на острове Уидби. Теперь на этом месте оказался задний двор Лэйсвелла и Скаута.

Представители музея сообщили, что зуб недостаточно редок, чтобы добавить его к музейной коллекции. Поэтому ископаемое будут экспонировать на каминной полке в доме Лэйсвелла — там, где Скаут не сможет до него дотянуться.

 
 
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Несколько палеонтологов подтвердили, что это зуб мамонта возрастом около 13 тысяч лет.
 
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