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Белорусские биатлонисты участвуют в индивидуальной гонке. Онлайн
В первом личном старте Кубка мира по биатлону мужчины определят лучшего в индивидуальной гонке на 20 километров.
На старт выйдут и четыре белоруса: Владимир Чепелин (№ 36), Роман Елетнов (№ 58), Антон Смольский (№ 62), Максим Воробей (№ 110).
Главные фавориты получили следующие номера: Ларс Биркеланд (№ 2), Евгений Гараничев (№ 4), Ондржей Моравец (№ 6), Лука Хофер (№ 7), Юлиан Эберхард (№ 9), Семен Семенов (№ 11), Йоханнес Бё (№ 12), Тарье Бё (№ 14), Симон Эдер (№ 21), Мартен Фуркад (№ 22), Александр Логинов (№ 23), Яков Фак (№ 26), Симон Шемпп (№ 29), Бенджамин Вегер (№ 32), Фредрик Линдстрем (№ 34), Кентен Фийон-Майе (№ 37), Эрик Лессер (№ 38), Себастьян Самуэльссон (№ 40), Дмитрий Малышко (№ 41), Симон Дестье (№ 42), Доминик Виндиш (№ 45), Бенджамин Долль (№ 46), Доминик Ландертингер (№ 49), Михал Крчмар (№ 72).
SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе гонки. Начало — в 16.15.
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В первом личном старте Кубка мира по биатлону мужчины определят лучшего в индивидуальной гонке на 20 километров.
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